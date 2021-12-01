Робот Ameca демонстрирует новый уровень подражания мимике лица и поведению человека
Компания Engineered Arts, производитель гуманоидных роботов из Великобритании, собирается произвести настоящий фурор на предстоящей выставке CES 2022. Ключевым экспонатом экспозиции этой компании будет робот под название Ameca, который способен максимально правдоподобно на сегодняшний день копировать мимику человеческого лица. На их веб-сайте представители компании Engineered Arts даже называют свое творение "будущим лицом робототехники".
Напомним нашим читателям, что компания Engineered Arts известна в определенных кругах уже достаточно давно, благодаря созданию роботов, внешний вид, поведение и действия которых подражают человеческим в максимально возможной для этого степени. Предыдущие модели этой компании - SociBot, Mesmer и RoboThespian уже могли продемонстрировать широкий спектр эмоций, включая изменение цветов поверхности для улучшенной имитации человеческой кожи и волос.
Практически все роботы компании Engineered Arts предназначены для выступлений перед людьми. Система управления роботом Mesmer, к примеру, позволяла ему произносить речи, используя предварительно подготовленные речевые заготовки. Все эти роботы не могут ходить или перемещаться другим способом, они способны только двигать руками, пальцами, шеей, головой, ртом и глазами. Но эти движения выглядят максимально человекоподобными.
Робот Ameca был разработан в качестве универсальной платформы, доступной для приобретения различными клиентами, которые могут по своему желанию добавить роботу систему искусственного интеллекта и другое программное обеспечение, способное придать роботу новые возможности. Встроенное программное обеспечение способно к реалистичной имитации человеческой мимики, эмоций и некоторых элементов поведения. Под его управлением и в зависимости от ситуации робот может улыбаться, хмуриться, вступить в открытый диалог или наоборот, придерживаться принципа "держать язык за зубами".
Все это весьма наглядно демонстрируется на представленном видеоролике. Возникает ощущение, что робот Ameca, проснувшийся после дремоты, испытывает своего рода удивление, вызванное его собственным существованием. А взглянув в камеру и как будто найдя смотрящего на него зрителя, этот робот демонстрирует чувство смущения и поражения.
Уилл Джексон (Will Jackson), основатель компании Engineered Arts, рассказал в недавнем интервью, что способности робота Ameca и его предшественников являются результатом 15-летнего труда и научных исследований. А конечной целью компании является создание роботов, способных взаимодействовать с людьми совершенно естественным и привычным для последних способом.
В настоящее время роботы Ameca доступны для приобретения клиентами через веб-сайт компании Engineered Arts. Там же предлагается несколько моделей этих роботов, которые могут быть взяты в аренду для участия в различных мероприятиях и событиях.