Машины-монстры: Kugelpanzer - одна из самых загадочных бронированных машин, когда-либо сделанных людьми
Первые танки и бронированные боевые машины появились еще во времена Первой мировой войны. Более 100 лет назад они были медленными, маломаневренными, слабо вооруженными и, поэтому, малоэффективными. Ко Второй мировой войне ситуация уже изменилась коренным образом, немецкие Тигры и Пантеры, советские Т-34 и американские Шерманы M4 были уже грозными машинами, сыгравшими огромную роль на театрах боевых действий.
Но, за каждой известной моделью танков, увековеченных во множестве документальных и художественных фильмов, стоит несколько неудач, которые никогда не поступали в производство и не принимали участия в боях. И одним из таких неудавшихся "танков" является Kugelpanzer, "танк-шар" в переводе с немецкого.
В истории сохранилось крайне мало информации о происхождении Kugelpanzer, кроме того, что имеет форму шара, и он был взят в качестве трофея бойцами Красной армии на одном из немецких танковых испытательных полигонов.
Существующий сегодня единственный экземпляр Kugelpanzer состоит из двух вращающихся полушарий с протекторами, небольшого колеса сзади, и неподвижной средней части, в которой имеется узкая щель для обеспечения обзора механику-водителю. Из вооружения у Kugelpanzer имелся всего лишь один пулемет и это указывает на то, что он был предназначен, в первую очередь, для разведывательных операций.
Предположительно, Kugelpanzer приводился в движение двухтактным мотоциклетным двигателем. И если это соответствует действительности, то его максимальная скорость не могла быть выше скорости деревянной телеги, запряженной лошадью.
Единственный сохранившийся экземпляр Kugelpanzer находится сейчас в танковом музее в Кубинке, Россия. Естественно, что доступ к нему специалистов со всего мира был весьма ограничен ранее, а с учетом нынешних реалий и вообще стал невозможен.
Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.