Новая технология компании LG снабдит камеры смартфонов функцией полноценного оптического зума

Только в камерах считанных единиц моделей смартфонов используется функция оптического масштабирования, называемая зумом. Камеры всех же остальных смартфонов имеют так называемый цифровой зум, когда масштаб изображения изменяется путем увеличения размера каждого пикселя. При всей дешевизне и практичности, такой метод приводит к потерям качества, при большом увеличении изображение становится гранулированным или, как говорят, пикселизированным. Однако, все это может вскоре измениться, благодаря работе специалистов LG Innotek, разработавших новый модуль кары для смартфонов под названием Optical Telephoto Zoom Camera Module.Как уже упоминалось выше, в камерах некоторых смартфонов уже используется оптический зум. В таких камерах, как правило, установлено несколько оптических модулей с различными фокусными расстояниями. Это, естественно, позволяет получать более высококачественные изображения, но это ограничивает пользователя лишь несколькими фиксированными значениями увеличения масштаба. Кроме этого, дополнительные оптические модули занимают пространство в объеме смартфона, которое, в ином случае, могло быть использовано под батарею, к примеру.Новый модуль камеры компании LG создан именно для обхода озвученных выше неудобств и ограничений. Он, как и обычная камера, интегрируется в область задней части смартфона, не увеличивая габаритов корпуса. Но он позволяет плавно выбирать масштаб изображения в диапазоне от 4 до 9, что стало возможным за счет физического перемещения линзы. При этом дальность таких перемещений измеряется микрометрами, тысячными долями миллиметра.Также в модуль уже интегрирована технология стабилизации изображения Optical Image Stabilizer, которая позволяет избавиться от размытия при съемке с длинным фокусным расстоянием. Эта оптическая стабилизация позволяет получать более высококачественные снимки по сравнению с методами цифровой стабилизации, которые компенсируют движение камеры небольшим увеличением масштаба изображения.В настоящее время специалисты компании LG Innotek совместно со специалистами Qualcomm Technologies работают над программным обеспечением модуля Optical Telephoto Zoom Camera Module, которое будет включать такие функции, как авто-фокус, авто-выдержка, автоматический баланс белого, и автоматическая коррекция оптических искажений.Новый модуль камеры будет продемонстрирован впервые на выставке CES в следующем месяце, может тогда и станет доступна информация касательно сроков появления этого модуля в новых смартфонах.