Машины-монстры: Bulgari Octo Finissimo Ultra - Самые тонкие механические часы в мире

Если у вас имеется свободная сумма в 440 тысяч американских долларов, и вы согласны потратить ее на приобретение наручных часов, то, наверняка, вы захотите получить нечто сложное, массивное и привлекающее внимание. На этом фоне новые механические часы
Bulgari Octo Finissimo Ultra кажутся этаким странным "серым лебедем", они будут практически незаметны на вашем запястье. Тем не менее, этот матово-серый хронометр является обладателем рекорда в качестве самых тонких механических часов
в мире.
Подобно гонке мегапикселй у цифровых камер, лошадиных сил у автомобилей, FPS у игровых консолей, в мире роскошных часов также существует несколько направлений
конкуренции. И одним из таких направлений является уменьшение толщины механических наручных часов. Предыдущим обладателем рекорда самых тонких механических часов
являлись представленные в 2018 году часы Altiplano Ultimate Concept швейцарского производителя Piaget, толщиной всего 2 миллиметра. Четыре года спустя, Bulgari сместила Piaget с пьедестала почета, изготовив часы Octo Finissimo Ultra, толщиной 1.88 миллиметра. Для сравнения, толщина двух сложенных вместе кредитных карт составляет 1.52 миллиметра.
Более того, конструкция часов Piaget Altiplano Ultimate Concept является очень и очень слабой, из-за чего эти часы не годились для повседневного ношения. С этой точки зрения у часов Octo Finissimo Ultra все обстоит намного лучше, их 40-миллиметровый корпус изготовлен из высокопрочного титана, а нижняя часть корпуса - из карбида вольфрама, очень твердого и прочного материала, обычно используемого в наконечниках промышленных сверел.
Bulgari планирует выпустить всего десять экземпляров часов Octo Finissimo Ultra, на верхней части которых расположен QR-код, в котором закодирован NFT-токен, связанный с одним из произведений искусства. Помимо этого, этот же код является уникальным идентификатором каждого экземпляра часов.Механизм часов
Octo Finissimo Ultra состоит из 170 деталей, но из-за малой толщины изготовителям этого чуда пришлось пойти на некоторые уловки. Если у обычных механических часов корректировка времени и взвод пружины осуществляется при помощи перпендикулярно установленных головок, то у часов Octo Finissimo Ultra все это делается при помощи тонких ребристых колес, расположенных горизонтально с разных сторон корпуса в нижней его части. Полностью взведенная пружина обеспечивает ход механизма на протяжении
50 часов времени.
И в заключении следует отметить, что нет ни малейших сомнений, что Bulgari удастся без труда продать все 10 экземпляров часов Octo Finissimo Ultra даже несмотря на из высокий ценник, который составляет 440 тысяч американских долларов (400 тысяч евро).Машины-монстры
- все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними
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