Гибридная система SAID - комбинация беспилотника-мульткоптера с подводным беспилотником

Современные подводные беспилотные аппараты уже способны к выполнению большого круга различных работ, но их доставка к месту проведения этих работ еще может вызывать некоторые сложности. Для решения этой проблемы была разработана и создана гибридная система SAID (Sea-Air Integrated Drone), которая представляет собой комбинацию беспилотника-мультикоптера, выполняющего процесс доставки подводного беспилотника к месту назначения, и собственно подводного беспилотника.Система SAID является совместной разработкой японской коммуникационной компании KDDI, компании Prodrone, производителя беспилотных летательных аппаратов, и компании Qysea, занимающейся разработкой и производством различной подводной робототехники. Проект был начат около шести лет назад и несколько позже в этом году должна появиться более детализированная информация о системе SAID.В системе SAID используется большой всепогодный беспилотник Prodrone, который несет на специальной стапели небольшой подводный аппарат Qysea Fifish Pro V6 Plus. Оператор системы, обычно находящийся на берегу, использует систему дистанционного управления на базе одной из технологий дальней беспроводной связи компании KDDI. Движение к пункту назначения может осуществляться по заранее заданному маршруту при помощи сигналов системы GPS, или же беспилотником может управлять непосредственно оператор, ориентирующийся по картинке с бортовых камер беспилотников.Прибыв к месту назначения, беспилотник SAID осуществляет посадку на воду, удерживаясь на ее поверхности за счет поплавков, закрепленных под каждым из шести роторов. После этого подводный аппарат покидает стапель и начинает двигаться под водой, оставаясь привязанным к аппарату на поверхности длинным тонким кабелем, по которому идет передача информации и подается электрическая энергия. В то время, как подводный аппарат действует под водой, беспилотник на поверхности воды выполняет роль релейной станции, передавая информацию, полученную из-под воды дальше на землю, и передавая команды с земли подводному аппарату.Как только подводный аппарат выполняет возложенную на него задачу, беспилотник на поверхности включает лебедку, сматывает кабель и затягивает подводный аппарат обратно на стапель, поднимается в воздух и возвращается к месту постоянного базирования на берегу или борту морского судна.Вполне очевидно, что система SAID уже может быть использована для проведения осмотров, проверок, несложного техобслуживания различных подводных объектов, включая подводные электрогенераторы, плавающие турбины ветряных электростанций, корпуса морских судов и объекты морского "сельского хозяйства". Кроме этого, система может быть использована в различных вариантах сценариев по поиску и спасению пострадавших во время кораблекрушений и аварий на нефтедобывающих платформах.