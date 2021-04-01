"Магнитная" темная материя может нести ответственность за ускоренное расширение Вселенной

Ученым уже давно известен тот факт
, что наша Вселенная расширяется, при этом, скорость этого расширения постоянно увеличивается. Однако, у ученых пока еще нет достоверного объяснения этому факту
, согласно существующим теориям
и моделям "движущей силой" ускоренного расширения Вселенной является нечто, получившее название "темная энергия"
. И недавно ученые выдвинули еще одно предположение, если вторая часть "темной стороны" Вселенной, темная материя, обладает некоторыми особыми магнитными свойствами, то это также может послужить объяснением наблюдаемого ускоренного расширения.
Текущая космологическая модель условно делит все содержимое Вселенной на три основных части. Обычная материя, которую мы можем видеть и с которой мы можем взаимодействовать, является самой малочисленной частью, на ее долю приходится 5 процентов от всего, что находится во Вселенной. Самой большая часть, около 68 процентов
, приходится на упомянутую выше темную энергию, проявляющуюся в виде сил, которые заставляют все отталкиваться друг от друга и разлетаться во все стороны с увеличивающейся скоростью.
И еще существует так называемая темная материя, на долю которой приходится 27 процентов от общего количества всего во Вселенной. Эта странная субстанция абсолютно невидима, она не взаимодействует практически ни с чем, даже со светом, и ее присутствие проявляется только в силах гравитации, создаваемых ее массой. И эти силы гравитации являются тем, что скрепляет и удерживает такие космические объекты, как галактики, скопления галактик и т.п.
Понятия темной материи и темной энергии являются искусственными понятиями, введенными лишь для возможности объяснения некоторых наблюдаемых феноменов. Но что, если для того, чтобы заткнуть дырку в современной космологии, нам может хватить только одного такого искусственного понятия? И ученые из Копенгагенского университета выяснили, что этим одним понятием может стать темная материя в том случае, если она является еще более странной, чем это принято считать сейчас.
"Сейчас мы еще ничего не знаем о темной материи, кроме того, что она может состоять из тяжелых и медленных частиц" - рассказывает Стин Харл Хансен (Steen Harle Hansen), ведущий исследователь, - "Но что, если темная материя также имеет некоторое свойство, очень схожее с магнетизмом? Однополюсные магниты отталкиваются друг от друга и эти силы могут быть тем, что постоянно раздувает облака темной материи во Вселенной, заставляя ее расширяться".
Использовав идею магнитной темной материи, ученые сделали совершенно новую математическую модель, в которой были учтены все базовые константы, включая гравитацию и скорость расширения, за исключением одной константы, константы Хаббла
, отвечающей за ускорение расширения Вселенной. Вместо этого частицы темной материи получили магнитную силу, пропорциональную скорости и расстоянию, что делает ее подобной силам магнетизма.
Самым интересным стало то, что моделируемая Вселенная расширяется точно так же, как и реальная окружающая нас Вселенная. "Магнетических" сил отталкивания темной материи вполне достаточно для ускорения процесса расширения, и практически точные совпадения некоторых величин указывают на то, что все это может происходить в действительности.
Конечно, новая теория и модель
еще не могут стать опровержением существования темной энергии, ни подтверждением тому, что темная материя обладает магнитными свойствами. Тем не менее, новая теория имеет такое же право на существование, как и другие теории, и ученые будут продолжать работать над ней, искать подтверждающие ее факты в данных космических наблюдений.
И в заключение отметим, что эта новая теория является далеко не первой альтернативой теории темной энергии. Вполне вероятно, что эффекты, приписываемые темной энергии и темной материи, создаются на самом деле какой-то "темной жидкостью" с отрицательной массой
, заполняющей все пространство Вселенной. Возможно, что подобная пене структура Вселенной заставляет ее расширяться с различной скоростью в различных направлениях, что также создает эффект ускорения расширения. Или, возможно, Альберт Эйнштейн был прав все это время, введя в свое время понятие космологической константы.