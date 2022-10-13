Цель миссии DART достигнута - орбита астероида Диморф сократилась на 32 минуты
В конце прошлого месяца американское космическое агентство НАСА произвело намеренное столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморф (Dimorphos) с целью изменения его траектории движения. И сейчас, произведя анализ данных, полученных при помощи различных телескопов, можно с уверенностью сказать, что цель миссии была достигнута, орбита астероида была изменена, и он теперь делает один оборот вокруг большего астероида, Дидимоса, на 32 минуты быстрее, чем до столкновения.
Космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test) был запущен в космос в ноябре прошлого года, и 26 сентября этого года, после 10-месячного путешествия в космосе этот аппарат произвел столкновение с астероидом Диморф. Как уже упоминалось выше, Диморф является частью системы из двух астероидов, он вращается вокруг большего астероида Дидимос (Didymos) и совершает, точнее, совершал до столкновения один оборот за 11 часов и 55 минут.
После того, как аппарат DART врезался в поверхность Диморфа на скорости около 22 500 километров в час, его орбита значительно сократилось. По предварительным расчетам, выполненным специалистами НАСА, успехом миссии можно было считать любое сокращение орбита на более, чем 73 секунды. Такой коррекции орбиты, согласно этим же расчетам, вполне достаточно для эффективного отклонения опасного астероида от Земли и реализации такого метода планетарной защиты.
После столкновения за астероидом Диморф вело наблюдение множество наземных и космических телескопов, которые занимались измерениями его орбиты. К настоящему времени было накоплено достаточное количество данных, подтверждающих, что новый период обращения астероида составляет 11 часов и 23 минуты, т.е. его орбита сократилась на 32 минуты.
Подтверждение изменения орбиты астероида Диморф является знаменательным событием для миссии DART, однако ученым предстоит провести еще несколько расследований. Сейчас ученые, анализируя направление, скорость и массу обломков от столкновения, рассчитывают физику передачи импульса от аппарата DART астероиду. Используемые данные поставляются микроспутником LICIACube, который был выпущен в свободный полет незадолго до столкновения. А в 2024 году к астероиду Диморф отправится космический аппарат Hera Европейского космического агентства, который изучит сами астероиды и место столкновения с близкой дистанции.