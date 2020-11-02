E-Tron FE07 - серьезная заявка компании Audi на победу в чемпионате Formula E 2021

В настоящее время полным ходом идет подготовка к седьмому чемпионату гонок электрических спортивных автомобилей Formula E
2021. В рамках этой подготовки известная немецкая компания Audi
не так давно представила свой новый гоночный электрокар
, получивший название E-Tron FE07, на котором будут выступать пилоты команды Audi Sport ABT Shaeffler. И, согласно заявленным характеристикам, этот автомобиль является очень серьезной заявкой компании если не на полную победу в чемпионате, то на одно из главных призовых мест точно.
Параметры и характеристики подавляющего количества узлов продиктованы Международной автомобильной федерацией (International Automobile Federation, FIA) и правилами гонок Formula E. Шасси из углеродного волокна, кузов из углеродного композита, 18-дюймовые покрышки Michelin, литий-ионный аккумулятор McLaren Applied Technologies на 52 кВт*ч - все эти компоненты в том или немного ином виде есть у каждого автомобиля Формулы E. Но командам разрешено использовать технологии силовой электроники, трансмиссии, управления электропитанием и регенеративные технологии собственной разработки, что по идее должно обеспечивать им технологическое преимущество.
В энергетической системе E-Tron FE07 энергия из батареи проходит через высокоэффективный инвертор к шестифазному двигателю-генератору переменного тока MGU05, который является собственной разработкой Audi Sport. Этот электродвигатель способен выдавать 335 лошадиных сил в нормальном режиме и 382 лошадиных силы в режиме кратковременного форсажа "Attack Mode". Двигатель, имеющий корпус из углеродистого композита, вращается со скоростью в 20 тысяч оборотов в минуту, но одноступенчатая коробка передач понижает скорость вращения до приемлемых величин и передает вращение на карданный вал, также изготовленный из углеродного волокна.
Двигатель MGU05 вместе с инвертором весит всего 35 килограмм, но его тяги достаточно для того, чтобы разогнать 900-килограммовый болид FE07 до 100 километров в час всего за 2.8 секунды и обеспечить максимальную скорость в 240 километров в час. Энергетическая эффективность инвертора, двигателя MGU05 и коробки передач составляют в сумме чуть больше 97 процентов.
Двигатель MGU05 также является и частью тормозной системы болида FE07, на первоначальных этапах торможения этот двигатель переключается в режим генератора и возвращает назад достаточно значимую часть уже израсходованной энергии. А традиционные тормоза с дисками из углеродного волокна вступают в действие тогда, когда регенеративное торможение уже не может справиться с задачей.
Автомобиль E-Tron FE07 будет стартовать с полным зарядом его батареи на 52 кВт*ч. С учетом того, что регенеративные технологии способны вернуть назад до 40 процентов энергии, то на финише в батарее будет должно остаться еще около 21 кВт*ч энергии. Однако, если на каком-то этапе гонки система регенерации потерпит неудачу или частично потеряет свою эффективность, то энергии батареи хватит для полного завершения гонки.
И в заключении отметим, что сезон Formula E 2021 года впервые проводится FIA как официальный чемпионат мира. Дебютный этап этой гонки был проведен 28 ноября в эти выходные в Валенсии, Испания, и каждый желающий уже имеет возможность узнать, помогли ли все перечисленные технологии пилоту команды Audi Formula E Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Лукасу ди Грасси (Lucas di Grassi) одержать первую победу?