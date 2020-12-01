Машины-монстры: Monarch - самый "умный" трактор на сегодняшний день, электрический и полностью автономный

Как можно увидеть на приведенном выше снимке, у трактора Monarch пока еще имеется кабина и водительское место. Но в его системе управления присутствуют технологии, которые способны оказывать водителю максимальную помощь или управлять трактором полностью в автономном режиме. У трактора имеется набор камер, обеспечивающих круговой обзор, набор всевозможных датчиков и программное обеспечение с регулируемым уровнем автономии. Тракторист, или теперь его более уместно будет называть оператором, может управлять трактором при помощи жестов, находясь неподалеку на земле, трактор самостоятельно может следовать за идущим оператором или другим транспортным средством, соблюдая заданную дистанцию. Или же выполнять работу в автоматическом режиме, руководствуясь заложенной программой и используя свой интеллект для решения проблем сиюминутного масштаба, таких, как объезд неожиданных препятствий.
В систему управления трактора Monarch заложены принципы глубинного машинного обучения и самообучения, благодаря которым трактор сможет обучаться и постоянно повышать качество своей работы во время выполнения этой работы. Все камеры и датчики трактора обеспечивают его системе управления порядка 240 ГБ данных каждый рабочий день. Анализ этих данных позволяет не только реализовать управление трактором, в этой информации также содержится все необходимое для оценки урожайности, оценки "состояния здоровья" сельскохозяйственных культур, включая долгосрочные перспективы. И, естественно, эти прогнозы за счет самообучения со временем становятся только точнее.
Трактор приводится в действие электрическим двигателем, мощностью в 70 л.с., трансмиссией и аккумуляторной батареей, заряда которой хватает на 10 часов непрерывной работы. В модельном ряду тракторов Monarch есть модели, оборудованные дополнительными трехточечными опорами или имеющими привод на все четыре колеса. В варианте с полным приводом вес трактора составляет 998 кг.
"Я являюсь представителем фермерской династии в четвертом поколении, и мне не понаслышке известны все тяготы и опасности этой профессии" - рассказывает Карло Мондави (Carlo Mondavi), один из руководителей компании Monarch Tractor, - "Наша продукция призвана сделать сельское хозяйство более легким и безопасным делом, полностью устраняя вредные выбросы, уменьшая потребность в использовании гербицидов и избавляя работников от монотонных и однообразных операций, во время выполнения которых они чаще всего совершают ошибки".
Отметим, что идеи, заложенные в тракторе Monarch, уже нашли широкий отклик в американском фермерском сообществе. Несмотря на то, что предварительное бронирование будущей продукции стоит около 500 американских долларов, в очереди за "умными" тракторами уже стоят несколько сотен человек. Согласно планам компании Monarch Tractor, первые поставки тракторов покупателям начнутся в 2021 году, а стоимость одного трактора будет стартовать с отметки в 50 тысяч долларов.
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