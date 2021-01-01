Автомобиль SSC Tuatara официально становится самым быстрым серийным автомобилем в мире
Компания Shelby Supercars (SSC), получившая скандальную известность в прошлом году, объявила о том, что выпущенный ею суперкар SSC Tuatara все-таки официально стал самым быстрым серийным автомобилем, установив новый мировой рекорд скорости, который теперь составляет 455.3 километра в час (282.9 миль в час). Отметим, что данная скорость и близко не стоит рядом со скоростью, на которую претендовала компания в прошлом году, введя всех в заблуждение и будучи разоблаченной позже в ходе череды проведенных расследований.
Напомним нашим читателям, что в ноябре прошлого года компания Shelby Supercars опубликовала видео заезда, в котором суперкар SSC Tuatara разгоняется до скорости в 508,5 километров в час (316 миль в час), что на целых двадцать процентов быстрее рекорда в 447,19 километров в час, установленного автомобилем Koenigsegg Agera в 2017 году.
Преодоление барьеров в 500 километров в час и 300 миль в час должны были стать невероятным успехом, но некоторые из экспертов подвергли тщательному анализу каждую деталь видео и нашли целый ряд странностей и несовпадений. Первой нестыковкой была рассинхронизация данных скорости тот системы GPS и данных в видео. Сравнив видео заезда SSC Tuatara с видео заезда Koenigsegg Agera, которые проводились на одной и той же трассе, было установлено, что суперкар Koenigsegg Agera прошел определенный участок быстрее, если ориентироваться по двум характерным для этого места ориентирам.
Кроме этого, были замечены несовпадения между оборотами двигателя, передаточным числом коробки передач и реальной скоростью автомобиля. И точку в разоблачении фальсификации поставил попавший на видео вертолет, который, казалось, не отставал от автомобиля. Однако, спидометр автомобиля SSC Tuatara показывал в то время такую скорость, при которой вертолет той модели должен был буквально развалиться в воздухе, не выдержав запредельных для его конструкции нагрузок.
Представители компании SSC утверждали, что фиксация установленного ими рекорда была подтверждена компанией Dewetron, которая специализируется на GPS-системах определения скорости, одна из которых установлена в суперкаре SSC Tuatara. Представители компании Dewetron отвергли такое заявление, после чего компания Shelby Supercars отозвала свою заявку на рекорд.
Однако, руководство компании SSC не оставило свои честолюбивые планы и 17 января этого года суперкар SSC Tuatara совершил заезд, на котором присутствовали все необходимые официальные представители, следившие за всем, включая калибровку и настройку систем слежения за скоростью VBOX. И в результате этого был зафиксирован новый мировой рекорд, который составил 455.3 километра в час (282.9 мили в час), что значительно отличается от цифр, заявленных в ноябре прошлого года, и что лишь ненамного превышает рекорд Koenigsegg 2017 года.
Однако, как ни странно, такому несоответствию между рекордом и заявленным ранее значениям существует разумное объяснение, заключающееся в разнице между условиями проведения заездов. Главной и самой важной разницей является место проведения заезда. Вместо 11.2-километрового участка Невадского хайвея последний заезд был проведен на взлетно-посадочной полосе для Шаттлов Космического центра НАСА имени Кеннеди. На этой полосе для разгона отводился участок в 3.7 километра, оставляя для торможения участок в 1.1 километра.
Вторым фактором был собственно водитель суперкара. В прошлом году за рулем находился профессиональный гонщик Оливер Уэбб (Oliver Webb), не раз принимавший участие в гонках Formula 3 и Le Mans. Во время нынешнего рекордного заезда за рулем суперкара SSC Tuatara с серийным номером 001 находился его непосредственный владелец - доктор Ларри Кэплин (Dr. Larry Caplin), у которого нет большого опыта вождения автомобиля на скоростях выше 320 километров в час. Из-за наличия за рулем такого водителя мощность двигателя автомобиля была искусственно снижена на 300 лошадиных сил, и двигатель не мог отдавать все свои 1750 лошадиных сил даже на полном газу.
Тем не менее, руководство компании Shelby Supercars не намерено отказываться от своей цели - покорения отметок в 500 километров в час и 300 миль в час. Более того, гонщик Оливер Уэбб отказался садиться за руль суперкара SSC Tuatara в дальнейшем, однако Ларри Кэплин выразил желание вести свой автомобиль в следующем рекордном заезде.
Правда пока еще абсолютно неизвестно, когда компания Shelby Supercars планирует провести очередные заезды своего суперкара. И это оставляет хорошую возможность для таких монстров, как Koenigsegg, Hennessey и Bugatti покорить рекордные отметки раньше, чем это удастся сделать "темной лошадке" Shelby Supercars.