В Италии появится первое в мире шоссе, позволяющее заряжать электрические автомобили прямо на ходу

Множество проблем должно быть еще разрешено до того момента, когда люди во всем мире полностью пересядут в электрические автомобили. Одна из самых сложных проблем - это развертывание инфраструктуры зарядных станций, способной справиться с постоянно возрастающим количеством электрических транспортных средств. Плюс к этому, требуется кардинальное увеличение скорости зарядки батарей
, ведь сейчас для полной зарядки, в зависимости от типа автомобиля, типа зарядной станции и условий внешней среды, требуются десятки минут, а то и часы времени.
Многие автопроизводители и исследователи видят большой потенциал в области зарядки батарей электромобилей в размещении беспроводных зарядных устройств под поверхностью шоссе, что позволит заряжать батареи прямо во время движения
. Пока такая идея кажется фантастикой, но эта фантастика скоро станет реальностью, а первой страной, в которой будет проложено такое шоссе-зарядка
, станет Италия. Участок "заряжающего" шоссе будет развернут под поверхностью одной из дорог на севере этой страны, и для этого будет использовано оборудование, разработанное и изготовленное израильской компанией ElectReon Wireless.
Первый участок тестовой системы будет развернут на километровом участке шоссе между Миланом и Брешиа. Специалисты компании ElectReon установят необходимые элементы инфраструктуры вдоль участка шоссе и разместят медные катушки под поверхностью асфальта
.
Энергия, излучаемая катушками, будет приниматься специальными устройствами, установленными на электрических автомобилях, и подаваться в аккумуляторные батареи. Для передачи энергии используется явление магнитной индукции и принципы, схожие с принципами, используемыми в беспроводных зарядных устройствах для мобильных телефонов. Тарификация процесса подзарядки будет производиться по данным от соответствующих устройств наземной инфраструктуры и данным со специального устройства, установленного на электрическом автомобиле.
Если испытания этой системы пройдут успешно, это будет означать, что в будущем людям может потребоваться меньшее количество стационарных зарядных станций. Дополнительным весомым бонусом к этому станет то, что для осуществления подзарядки автомобилю не будет требоваться остановка на длительное время, что в некоторых случаях имеет ключевое значение.
И, в конце концов, если все основные магистрали будут оснащены технологиями беспроводной подзарядки, это сможет устранить несколько самых главных "узких мест" в технологии электрических автомобилей - ограниченную дальность поездки на одном заряде батарей и длительное время ожидания полной зарядки.