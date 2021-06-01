 | Сегодня, 05:58 | Автомобили и транспорт, Энергетика

В Италии появится первое в мире шоссе, позволяющее заряжать электрические автомобили прямо на ходу

Технология беспроводной зарядки батарей


Множество проблем должно быть еще разрешено до того момента, когда люди во всем мире полностью пересядут в электрические автомобили. Одна из самых сложных проблем - это развертывание инфраструктуры зарядных станций, способной справиться с постоянно возрастающим количеством электрических транспортных средств. Плюс к этому, требуется кардинальное увеличение скорости зарядки батарей, ведь сейчас для полной зарядки, в зависимости от типа автомобиля, типа зарядной станции и условий внешней среды, требуются десятки минут, а то и часы времени.

Многие автопроизводители и исследователи видят большой потенциал в области зарядки батарей электромобилей в размещении беспроводных зарядных устройств под поверхностью шоссе, что позволит заряжать батареи прямо во время движения. Пока такая идея кажется фантастикой, но эта фантастика скоро станет реальностью, а первой страной, в которой будет проложено такое шоссе-зарядка, станет Италия. Участок "заряжающего" шоссе будет развернут под поверхностью одной из дорог на севере этой страны, и для этого будет использовано оборудование, разработанное и изготовленное израильской компанией ElectReon Wireless.

Первый участок тестовой системы будет развернут на километровом участке шоссе между Миланом и Брешиа. Специалисты компании ElectReon установят необходимые элементы инфраструктуры вдоль участка шоссе и разместят медные катушки под поверхностью асфальта.

Энергия, излучаемая катушками, будет приниматься специальными устройствами, установленными на электрических автомобилях, и подаваться в аккумуляторные батареи. Для передачи энергии используется явление магнитной индукции и принципы, схожие с принципами, используемыми в беспроводных зарядных устройствах для мобильных телефонов. Тарификация процесса подзарядки будет производиться по данным от соответствующих устройств наземной инфраструктуры и данным со специального устройства, установленного на электрическом автомобиле.

Если испытания этой системы пройдут успешно, это будет означать, что в будущем людям может потребоваться меньшее количество стационарных зарядных станций. Дополнительным весомым бонусом к этому станет то, что для осуществления подзарядки автомобилю не будет требоваться остановка на длительное время, что в некоторых случаях имеет ключевое значение.

И, в конце концов, если все основные магистрали будут оснащены технологиями беспроводной подзарядки, это сможет устранить несколько самых главных "узких мест" в технологии электрических автомобилей - ограниченную дальность поездки на одном заряде батарей и длительное время ожидания полной зарядки.


Ключевые слова:
Шоссе, Беспроводная, Зарядка, Аккумулятор, Батарея, Движение, Италия, ElectReon

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 06:26
    #1 Написал: bagol

    Публикаций: 0
    Комментариев: 22
    В этой цепочке аккумулятор, тяжелая и самая грязная деталь становится лишней. Такой себе беспроводной троллейбус.
        
    Сегодня, 08:05
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4314
    Цитата: bagol
    деталь становится лишней

    Она станет лишней тогда, когда на дорогах такие участки будут построены повсеместно. Да и то, останется необходимость в менее емком устройстве накопления энергии - для хранения возвращаемой энергии при торможении, при движении под уклон. Но это уже могут быть какие-нибудь суперконденсаторы.


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    Боже ты мой! Что в этом непонятного? Это же элементарнейшая квантовая механика, а не какая-то там вам высшая математика!
        

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