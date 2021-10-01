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Автомобиль Toyota Mirai прошел 1360 километров на одной заправке водорода и попал в Книгу мировых рекордов Гиннеса

Автомобиль Toyota Mirai


Автомобиль Toyota Mirai выпуска 2021 года заработал себе место в Книге мировых рекордов Гиннеса, как автомобиль на водородных топливных элементах, преодолевший самую большую дистанцию на одной заправке топливом. Пройдя дистанцию в 1360 километров (845 миль) на единственном баке водорода, этот автомобиль продемонстрировал, что нулевой выброс в окружающую среду совершенно не подразумевает никаких ограничений по дальности и комфортабельности поездок.

Рекордный по дальности заезд автомобиля Mirai был проведен под тщательным контролем Майкла Эмприка, представителя комитета Гиннеса. Заезд проводился в течение двух дней и средний расход водородного топлива составил 152 мили на галлон.

Показания навигатора


Заезд проводился под управлением Уэйна Джедеса (Wayne Gedes) и Боба Вингера (Bob Winger), водителей, имеющих большой опыт в данной области, в области поездок в самом экономичном режиме, так называемого гипермиллинга (hypermilling). 23 августа 2021 года автомобиль Mirai покинул территорию технического центра Тойота (Toyota Technical Center, TTC) в Гардении, Калифорния. Совершив круиз по окрестностям, длиной 760 километров (473 мили), автомобиль вернулся на стоянку технического центра.

На следующий день водителям удалось пройти еще 560 километров (372 мили), прежде чем автомобиль вернулся в центр базирования с полностью опустошенным баком, пройдя в общей сложности дистанцию в 845 миль.

Регистрация рекорда


Естественно, что для установления нового рекорда Уэйн Джедес и Боб Вингер использовали все доступные возможности и уловки. Заезд проводился при максимально благоприятных погодных условиях по местности с ровным рельефом, водители тщательно соблюдали самый экономичный скоростной режим, следили за давлением в шинах, за состоянием двигателя и топливных элементов.

И в заключении отметим, что Toyota Mirai является практически первым в мире серийным автомобилем на водородных топливных элементах, который стал доступен покупателям только в 2016 году. Заднеприводный автомобиль приводится в движение единственным электродвигателем, мощностью 182 лошадиных силы. И, несмотря на такую немалую мощность, водородная природа автомобиля дает о себе знать тем, что он разгоняется до 100 км/ч за 9.1 секунды.


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Автомобиль, Водород, Топливный, Элемент, Toyota, Mirai, Рекорд, Дистанция, Заправка

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