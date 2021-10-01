Компания CycloTech впервые подняла в воздух прототип летательного аппарата с цикло-роторной двигательной установкой
Недавно представители компании CycloTech объявили о том, что их специалисты произвели первый испытательный полет летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой, приводимой в действие весьма необычной двигательной установкой "Cyclogiro". Эта так называемая цикло-роторная двигательная установка, за счет ее конструкции, обладает целым рядом интересных преимуществ по отношению к традиционным многороторным проектам.
В установке "Cyclogiro" используются так называемые пропеллеры Фойта-Шнайдера (Voith-Schneider propellers), которые уже нашли применение в качестве движителей для морских и речных судов. Пропеллер представляет собой лежащий и вращающийся в горизонтальной плоскости цилиндр, внутри которого располагается несколько лопастей с регулируемым уровнем наклона. Такая конструкция позволяет путем программного управления практически моментально менять вектор тяги в пределах 360 градусов без необходимости ускорения или замедления вращения.
За счет регулировки угла наклона лопастей, пропеллеры Фойта-Шнайдера могут быть использованы с различными типами двигателей. Они хорошо работают как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электродвигателями, обеспечивающими высокий крутящий момент на низких оборотах.
Прототип летательного аппарата CycloTech является демонстратором, весом в 83 килограмма. Его динамическая схема с четырьмя пропеллерами Фойта-Шнайдера рассчитана на будущее, на использование аппарата в качестве пятиместного летающего такси. Во время полета аппарат продемонстрировал достаточно высокую стабильность, что неудивительно с учетом замкнутого помещения и полного отсутствия какого-либо ветра.
Так как данный полет был самым первым из череды последующих летных испытаний, в настоящее время еще нет никакой информации касательно значений создаваемой роторами аппарата подъемной силы, эффективности и т.п. Мы надеемся, что эта информация появится в самое ближайшее время, и мы обязательно ознакомим с ней наших читателей.