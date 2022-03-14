Машины-монстры: "American Dream" - самый длинный в мире автомобиль

Можно себе представить, какие проблемы с местом на парковке возникают у нынешнего владельца этого автомобиля-монстра. Ведь длина автомобиля, имеющего название "American Dream" составляет 30.5 метров (100 футов), в автомобиле могут разместить 75 человек, кроме этого в нем имеется бассейн с трамплином для прыжков в воду, джакузи, мини-поле для гольфа. И да, еще вертолетная посадочная площадка.Автомобиль был создан в 1986 году известным умельцем из Калифорнии Джеем Орбергом, который специализируется на создании уникальных и необычных автомобилей для киноиндустрии. Основой для создания "American Dream" стали несколько лимузинов Cadillac Eldorado, а изначальный вариант имел длину в 18.3 метра, 26 колес и два двигателя V8, один в передней части, а второй - в задней. Позже длина автомобиля была увеличена до 30 метров, а по его центру было установлено подвижное сочленение для того, чтобы автомобиль мог вписываться в повороты.После участия в съемках фильма автомобиль "American Dream" был брошен и находился в дальнем конце одного из пыльных складов в Нью-Джерси. Когда это чудо техники было вновь обнаружено, то время и коррозия уже сделали свое подлое дело, а сумма на его восстановление оказалась неподъемной для предыдущего владельца. И в 2019 году автомобиль был продан Майклу Дезеру (Michael Dezer), который и является его нынешним владельцем.Также Майкл Дезер является владельцем автомобильного музея (Dezerland Park Car Museum) и аттракционов в Орландо, штат Флорида. И ему пришлось выложить 250 тысяч американских долларов на восстановление автомобиля "American Dream", процесс которого длился три года. Автомобиль получил полностью новый салон, так как старый пришел в негодность, также были заменены элементы кузова, двигатели, колеса и ходовая часть.Но в процессе ремонта автомобиль "American Dream" прибавил полтора дюйма к своей длине, что позволило ему побить свой собственный рекорд и обновить соответствующую запись в Книге мировых рекордов Гиннеса, в качестве самого длинного автомобиля в мире.К сожалению, автомобилю "American Dream" не доведется появиться на дороге в ближайшем будущем. Согласно планам Майкла Дезера, это чудо станет одной из достопримечательностей и экспонатом его автомобильного музея.А на приведенном ниже видеоролике можно увидеть разницу между ужасающим состоянием автомобиля "American Dream" до начала процесса его восстановления и состоянием, в котором он находится сейчас.