Компания NVIDIA приступает к созданию точной "цифровой копии" нашей планеты

Самоуправляемые автомобили-роботы и всевозможные полуавтоматические системы помощи водителям всегда нуждаются в знании точного местоположения, в котором находится автомобиль в каждый момент времени. Для решения этой проблемы компания NVIDIA запустила проект под названием NVIDIA DRIVE Map, конечной целью которого является составление высокоточной карты дорог во всем мире. Для реализации этой затеи будет создан целый "флот" специализированных автомобилей, которые просканируют на первом этапе, до 2024 года, 500 тысяч километров дорог во всех странах, где это будет разрешено и возможно. А конечной целью данного проекта является составление полной цифровой карты дорог всего мира, точность которой будет измеряться сантиметром или около того.Основной технологией проекта DRIVE Map является технология картографирования под названием DeepMap, разработчик которой был приобретен компанией NVIDIA еще в прошлом году. DeepMap включает в себя три уровня картографирования, камеры, лазерные сканеры LIDAR и радары. Комбинация данных, собранных этими тремя компонентами, должна обеспечить уровень данных, достаточный для работы систем автономного вождения 3 и 4 уровня.При помощи камер будет сниматься информация о деталях дорожной разметки, о разделительных полосах, о границах дорожного полотна, дорожных знаках, расположенных в непосредственной близости зданиях и других элементах инфраструктуры. Лазерные сканеры LIDAR позволят создать трехмерную модель окружающего пространства с точностью в 5 сантиметров и лучше. А данные от радаров дополнят данные от первых двух систем, что позволит автомобилям ориентироваться в пространстве в условиях слабой освещенности и при плохих погодных условиях.Отметим, что компания NVIDIA является не единственной, которая занимается подобным проектом. На свете существует еще проект под названием HERE Technologies, реализуемый совместными усилиями Audi, BMW, Mercedes и Intel. Сервисы HERE HD Maps и Reality Index уже сейчас предоставляют автомобилям-роботам точное цифровое представление реального мира, на котором производится обучение и тестирование систем искусственного интеллекта. Компании Ford и General Motors также имеют свои собственные разработки, BlueCruise и Super Cruise, облегчающие работу систем адаптивного круиз-контроля 2-го уровня.После завершения создания карты DRIVE Map работу проекта будут обеспечивать два независимых программных продукта. С одной стороны будет работать так называемый "ground truth survey map engine", получающий данные от автомобилей-роботов, двигающихся по уже "изученным" дорогам. Получаемые данные будут использоваться для корректировки и обновления карты практически в режиме реального времени, а пакеты обновлений будут поставляться потребителям через короткий промежуток времени. Данные, передаваемые от автомобилей, будут проходить через систему DRIVE MapStream, которая обеспечит наиболее качественное совмещение данных от камер, сканеров LIDAR и радаров, передаваемых даже разными автомобилями.И, в конце концов, проект DRIVE Map должен стать ключевым компонентом для поддержки функционирования автономных и полуавтономных транспортных средств, системы управления которых будут построены на базе искусственного интеллекта. А обучение искусственного интеллекта будет производиться в виртуальной реальности NVIDIA DRIVE Sim, работающей на базе тех же самых данных DRIVE Map, т.е., в условиях, максимально приближенных к реальности.