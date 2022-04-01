Беспилотник Stalker XVE компании Lockheed Martin установил новый рекорд по длительности пребывания в воздухе

Подразделение известной американской компании Lockheed Martin под названием Skunk Works, занимающееся разработкой различных новых технологий, записало на свой счет новый рекорд, который пока носит неофициальный характер. Созданный ими беспилотный летательный аппарат Stalker XVE смог продержаться в воздухе в течение 39 часов, 17 минут и семи секунд, что дольше, чем подобное достижение любого другого беспилотника 2-го класса (весом от 5 до 25 килограмм).Первые из беспилотных летательных аппаратов серии Stalker появились еще в 2006 году. За прошедшее с того момента время, специалисты компании Lockheed Martin постоянно модернизировали свои творения, повышая их надежность и снабжая их дополнительными возможностями. Последний аппарат этой серии, Stalker XVE, достаточно портативен, в разобранном виде он помещается в две пластиковые коробки. Сборка аппарата может быть осуществлена одним человеком, который может являться и оператором, все остальное берет на себя система автономной авиационной радиоэлектроники.Конструкция беспилотника Stalker XVE является модульной и конфигурируемой под выполнение задач текущей миссии. Вес аппарата составляет около 20 килограмм, в действие он приводится электрическим двигателем, который питается от пропанового топливного элемента SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). В воздух беспилотник может поднимать полезный груз, весом до 2.5 килограмм, в роли которого может выступать дополнительная батарея, увеличивающая время полета на 4 часа.Максимальная скорость полета беспилотника Stalker XVE составляет 93 километра в час, он может подниматься на высоту до 3 658 метров. А запуск аппарата в воздух может быть произведен при помощи катапульты, рельсовой направляющей, с другого летательного аппарата или самостоятельно в режиме вертикального взлета и посадки.Для рекордного полета, который состоялся 18 февраля 2022 на полигоне Santa Margarita Ranch в Калифорнии, беспилотник Stalker XVE был укомплектован топливным элементом и дополнительным баком со сжиженным пропаном, установленным под крылом аппарата. Во всем остальном аппарат ничем не отличался от базового варианта.Как уже упоминалось выше, сейчас установленный рекорд еще носит неофициальный характер. Но представители компании Lockheed Martin уже обратились в соответствующие организации, Federation Aeronautique Internationale (FAI) и National Aeronautic Association, для сертификации и признания нового рекорда в качестве официального.