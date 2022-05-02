Гоночный автомобиль-робот установил рекорд скорости в режиме самоуправления
В январе этого года в Лас-Вегасе были проведены гонки самоуправляемых автомобилей-роботов Indy Autonomous Challenge (IAC), победителем которых стала команда PoliMOVE, совместный проект университета Алабамы и Миланского технического университета. А недавно эта же команда получила запись в Книге мировых рекордов, установив рекорд скорости в режиме самоуправления. Автомобиль-робот Dallara AV-21 сумел разогнаться до скорости 309.3 километра в час на километровом отрезке взлетно-посадочной полосы Космического центра НАСА имени Кеннеди.
На первый взгляд гонки автомобилей-роботов кажутся менее привлекательными, ведь в них отсутствует азарт, опасность и адреналин, как в гонках с участием живых людей-пилотов. С другой точки зрения эти гонки являются гонками технического прогресса, на этих гонках оттачиваются технологии и системы искусственного интеллекта, под управлением которых по улицам наших городов когда-нибудь будут двигаться автономные автобусы, автомобили и прочие транспортные средства. Такая перспектива обусловила интерес всего мира к конкурсу IAC, в котором принимала участие 41 команда из различных университетов.
Автомобиль-робот Dallara AV-21, который использовали все команды конкурсе IAC, оснащен лазерным сканером LiDAR, камерами, различными датчиками и системой автономного вождения, ядром которой является процессор nVIDIA Quadro RTX 8000. В нем установлен турбированный 4-цилиндровый двигатель большей мощности по сравнению с предыдущим поколением, 435.3 кВт (583.7 л.с.) к 335 кВт (449 л.с.).
"Во время гонок и во время установления рекорда скорости мы могли воздействовать только на алгоритмы программного обеспечения системы управления" - рассказывает профессор Серджо Саварези, руководитель группы Politecnico di Milano, - "В этом деле главную роль играет скорость и точность вычислений, малейшая ошибка в расчетах и прогнозах приведет к получению конечного результата, очень далекого от желаемого".
Далее команда PoliMOVE опубликует и сделает доступными для всех все данные, собранные во время гонок IAC, и разработанные ими алгоритмы управления, которыми сможет воспользоваться каждый желающий.