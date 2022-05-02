Компания Hyundai начинает воплощать в реальность некоторые из своих неординарных концептов
На страницах нашего сайта можно найти достаточно много информации о самых различных концептуальных транспортных средствах. К сожалению, подавляющему большинству этих концептов не суждено увидеть свет ни сейчас, ни даже в отдаленном будущем. Однако, есть и хорошие новости, известная компания Hyundai со всей серьезностью недавно анонсировала планы по воплощению в реальность некоторых из своих инновационных концептов. В рамках программы Ultimate Utility Vehicles на свет могут появиться реальные прототипы колесно-шагающих транспортных средств, построенных на базе концептов TIGER и Elevate.
В рамках упомянутой выше программы компания New Horizons Studio, располагающаяся в кампусе университета штата Монтана в Бозмене, получит финансирование в размере 20 миллионов долларов на пять лет. На эти деньги будет построено производственное и исследовательское помещения, в которых 50 новых сотрудников займутся практической реализацией идей, заложенных изначально в концепты. Первым проектом станет проект автономного транспортного средства на базе концепта TIGER, а вторым - двухместного транспортного средства на базе концепта Elevate.
Конечной целью программы Ultimate Utility Vehicles является разработка внедорожных транспортных средств, способных передвигаться по поверхности абсолютно любого характера, которые впоследствии могут быть выведены на коммерческий рынок.
Эти транспортные средства будут иметь четыре колеса, приводимые в действие электродвигателями, каждое из которых будет установлено на конце роботизированной "ноги", имеющей несколько степеней свободы. При наличии подходящей ровной поверхности такое транспортное средство будет катиться на колесах, как обычный автомобиль. Но в случае необходимости, транспортное средство поднимется на "ногах" и сможет передвигаться, переступать через препятствия, словно дивное четвероногое животное.
Главной задачей будет разработка систем датчиков и программного обеспечения системы управления, которая сможет использовать данные с датчиков и все доступные шесть степеней свободы конечностей для осуществления плавного и быстрого передвижения.
Как уже упоминалось выше, на базе концепта TIGER будет создана небольшая автономная платформа, способная нести на себе различное оборудование, благодаря чему ее использование возможно в самых различных сценариях. Согласно планам, TIGER будет доставляться на место действия беспилотным летательным аппаратом. После выполнения миссии тот же самый аппарат снова подхватит автономную наземную платформу и доставит ее в место базирования.
Двухместный вариант на базе Elevate рассматривается в качестве машины, предназначенной для действий в местности, пострадавшей от стихийных бедствий, техногенных катастроф или военных действий. Обладая высочайшей проходимостью, Elevate сможет доставить специалистов и врачей в районы с разрушенной инфраструктурой, доставить туда же необходимые грузы, оборудование и медикаменты, и провести эвакуацию пострадавших.
И в заключении следует отметить, что расположение нового научно-исследовательского офиса в Монтане, строительство которого уже начато, выбрано руководством компании Hyundai далеко не случайно. Во-первых, это обеспечит необходимый постоянный контакт с профессорским составом и техническими специалистами местного университета. А во-вторых, окружающий кампус ландшафт весьма богат гористыми и пересеченными участками, которые станут прекрасным полигоном для испытаний создаваемых внедорожных транспортных средств.