Компания Weebit Nano представила первый микропроцессор с мемристорной памятью

Израильская компания Weebit Nano Limited, специализирующаяся на разработке технологий компьютерной памяти следующего поколения, представила первые в своем роде образцы чипов
, имеющих внутри встроенный массив резистивной памяти ReRAM
, памяти, ячейками которой являются мемристорные элементы
. Опытные чипы представляют собой законченную и полнофункциональную систему-на-чипе (System-on-Chips, SoC), а потенциальные клиенты, которые получат эти чипы в свое распоряжение, смогут проверить и оценить преимущества технологии Weebit ReRAM, которая скоро пойдет в массовое производство и станет доступной на коммерческом рынке.
Разработка чипа была выполнена специалистами компании Weebit Nano совместно со специалистами компании CEA-Leti. Полученные в декабре от одного из производителей кремниевые пластины были порезаны на отдельные чипы, после чего они были упакованы в соответствующие корпуса. Далее начался этап первоначального тестирования, который заключался в записи, чтении и проверке всего массива памяти ReRAM
, проверки работы умных алгоритмов коррекции ошибок и других манипуляций с данными, записанными в памяти.
После этого было произведено тестирование системы SoC, как единого целого, включая тестирование различных коммуникационных интерфейсов и системной периферии, окружающей вычислительное ядро архитектуры RISC-V. Это тестирование не принесло неожиданных результатов, вся система, включая и программное обеспечение, работала так, как от нее и ожидалось.
На следующих этапах опытные образцы чипов будут использоваться для измерений реальных характеристик вычислительной системы, сравнение с которых с теоретическими значениями покажет, готова ли уже данная технология к дальнейшей коммерциализации, или она требует каких-то дальнейших доработок и модификаций.
Если "расположение звезд" будет благосклонно к планам компании Weebit Nano, то следующим шагом станет запуск производства чипов на американской фабрике компании SkyWater Technology. Сейчас там резервируются и подготавливаются необходимые мощности, так что производство чипов может быть развернуто практически в любой момент.
И в заключении следует отметить, что компания Weebit Nano Limited планирует сделать технологию Weebit ReRAM доступной всем желающим для того, чтобы они смогли использовать ReRAM-память в SoC-системах и микроконтроллерах собственной разработки и производства.