Марсоход Perseverance побил все рекорды, включая и свой собственный, по дальности и скорости перемещений в автономном режиме
В настоящее время марсоход Perseverance использует на полную все свои возможности к перемещениям в автономном режиме, продвигаясь от одной ключевой точки к другой по внутренней области кратера Jezero. А во время передвижения и запланированных остановок марсоход, как и прежде, продолжает заниматься поисками следов древней жизни, сбором образцов грунта и скальных пород для их запланированного возврата на Землю в будущем.
Напомним нашим читателям, что в самом начале процессом перемещений марсохода Perseverance управляли дистанционно, из наземного пункта управления. Во время установок марсоход при помощи своих камер составлял карту окружающей местности, а специально подготовленные "водители" марсохода, используя трехмерные очки и другие технологии, выбирали самый оптимальный и безопасный маршрут дальнейших перемещений.
Однако, как мы рассказывали ранее, у марсохода Perseverance имеется система автономных перемещений под названием AutoNav, которая по ходу движения составляет трехмерные карты окружающей среды и, используя их, определяет опасные места и самостоятельно планирует маршрут в обход их. После череды коротких перемещений в автономном режиме руководство миссии марсохода стало доверять этой системе больше, и сейчас марсоход, за редкими исключениями, перемещается исключительно в режиме автономной навигации без какого-либо участия человека в этом процессе.
В настоящее время марсоход Perseverance уже давно побил все рекорды по дальности автономного перемещения, установленные предыдущими марсоходами. Благодаря этому дальность перемещения за один день постоянно увеличивается, и это означает, что за отведенное ему время марсоход Perseverance сможет пройти большую дистанцию и сделать больше новых открытий, чем другие марсоходы.
В настоящее время марсоход Perseverance в автономном режиме уже может развивать максимальную скорость перемещения порядка 160 метров в час (0.1 мили в час). Однако, все время двигаться на такой скорости не получается с учетом сложности марсианского ландшафта, из-за чего дальность перемещений за один день составляет в среднем порядка 275 метров (300 ярдов). Но при таком режиме перемещений марсоход максимально застрахован от любых неожиданностей и неприятностей, в том числе и с его колесами.
По мере совершенствования системы AutoNav, работа над которой ведется все время, марсоход Perseverance становится способным перемещаться самостоятельно по более сложным видам ландшафта. Сейчас марсоход совершает перемещение, дальностью 4.8 километра, направляясь от места его посадки на Марс, "Octavia E. Butler Landing", в область кратера Jezero, где в далеком прошлом текла достаточно широкая река, и где находятся наносы и отложения, которые должны быть богатыми на органические вещества и другие признаки существовавшей в прошлом жизни.
Ускорение передвижения марсохода Perseverance играет очень важную роль в реализации его научной миссии. Это означает, что марсоход сможет добраться в область дельты реки быстрей, чем планировалось, и это даст ему больше времени для проведения исследований, анализа и сбора самых интересных образцов для возврата на Землю.