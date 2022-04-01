Загадочная древняя галактика стала самым отдаленным космическим объектом, известным современной науке

Астрономы обнаружили новый космический объект, который стал самым отдаленным космическим объектом
на сегодняшний день - загадочную и странную древнюю галактику
, находящуюся на удалении 13.5 миллиардов световых лет от нас. Эта галактика, получившая название HD1, может являться местом скопления звезд, которые еще ни разу не доводилось видеть ученым, или же в ее недрах может скрываться черная дыра, масса которой значительно больше, чем она должна быть, исходя из времени ее существования.
Галактика HD1 и еще одна, немного более близкая галактика HD2 были обнаружены при помощи телескопов Spitzer, Subaru, VISTA и UK Infrared telescope, а окончательное подтверждение факта обнаружения этих галактик предоставили наблюдения телескопа ALMA. Так же при помощи телескопа ALMA
расстояние до галактики HD1 было измерено с высокой точностью, благодаря чему она стала новым самым далеким известным космическим объектом, сместив с этого пьедестала галактику GN-z11
, которая находится ближе к нам приблизительно на 100 миллионов световых лет. Для справки, самая далекая известная отдельная звезда Earendel
, обнаруженная совсем недавно, находится на удалении в 12.9 миллиарда световых лет от нас.
Известно, что взгляд в далекие глубины космического пространства эквивалентен взгляду в прошлое нашей Вселенной. И сейчас мы видим галактику HD1 в том ее виде, в котором она была на момент в 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Благодаря этому, изучение галактик HD1 и HD2 даст ученым массу новой информации о ранних периодах существования Вселенной, и первые наблюдения уже "проявили" некоторые странности.
Как оказалось, галактика HD1 чрезвычайно ярко светится в ультрафиолетовом диапазоне, что указывает на протекание в ее недрах весьма высокоэнергетических процессов. И у ученых-астрономов уже имеются две гипотезы касательно происходящего в той области пространства и времени.
Согласно первому предположению, в недрах галактики HD1 идут весьма интенсивные процессы формирования новых звезд. Однако даже этим нельзя объяснить силу потока ультрафиолетового света, излучаемого галактикой, но это может быть, если новые звезды относятся к гипотетическому (пока) виду звезд третьего поколения (Population III). И если эта гипотеза окажется верна, то данный случай станет первым в истории случаем обнаружения древних звезд такого типа.
Второй гипотезой является возможность наличия в центре галактики HD1 сверхмассивной черной дыры, масса которой превосходит массу Солнца минимум в 100 миллионов раз. Квазар, сформировавшийся вокруг черной дыры, интенсивно поглощающей материю из окружающего пространства, как раз и может быть источником такого мощного потока ультрафиолетового света. Если же будет подтверждена эта, вторая гипотеза, то данный случай станет фактом обнаружения самой старой сверхмассивной черной дыры. И это вызовет ряд вопросов, как мог такой монстр смог набрать свою массу за относительно небольшое время его существования.
Дальнейшие исследования галактики HD1 ученые планирую продолжить при помощи недавно запущенного
космического телескопа James Webb Space Telescope. Ведь этот инфракрасный инструмент
предназначен именно для того, чтобы исследовать глубины космического пространства, проникая все дальше назад по времени, и он отлично подходит для задач подобного рода.