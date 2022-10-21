Машины-монстры: Dhabiyan - cамый большой внедорожник в мире
Известно, что некоторые из богатых людей из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Саудовской Аравии и Катара подвержены гигантомании в некоторых областях их жизни. С этой точки зрения особенно выделяется Шейх Хамад Бин Хамдан аль Нахайян (Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan), который получил прозвище "радужный Шейх" из-за владения Мерседесом S-Класса, покрашенным во все цвета радуги. Но венцом коллекции автомобилей Шейха Хамада являются отнюдь не этот Мерседес, к этому смело можно отнести Dhabiyan, который является самым большим внедорожником в мире на сегодняшний день.
Длина монстра Dhabiyan составляет почти 11 метров, ширина - 2.4 метра, высота - 3 метра, а вес - без малого 24 тонны. Он имеет пять осей с 10 большими колесами, плюс закрепленные по бокам кузова четыре запасных колеса. Собран этот автомобиль-химера был из множества других автомобилей, Jeep Wrangler, Dodge Dart и Ford Super Duty. А основой всего этого является военный грузовой 12.5-тонный автомобиль Oshkosh M1075 в MIL-спецификации с 15.2-литровым двигателем Caterpillar, мощностью в 600 лошадиных сил.
Большая часть внедорожника Dhabiyan, рама, трансмиссия и пять осей унаследованы от грузовика Oshkosh M1075 в оригинальном виде. Зато внешняя его часть была слеплена из всего, что было под руками. Кабиной водителя является практически целый кузов джипа Jeep Wrangler Unlimited, задняя часть является задней частью Dodge Dart, а перед автомобиля является комбинацией элементов, взятых у грузовика 1940-х годов неизвестной марки и пикапа Ford Super Duty.
Начиная с момента завершения сооружения, внедорожник Dhabiyan провел большую часть времени не на дорогах и бездорожье, а в качестве экспоната различных автосалонов и выставок. Тем не менее, он является полностью рабочим транспортным средством, способным с уверенностью передвигаться по асфальту и по пескам. Вполне естественно, что такой монстр не отличается особой приемистостью и маневренностью, но в окружающих Абу-Даби пустынях наверняка имеется достаточно пространства, где он может не только без проблем развернуться, но и разогнаться до большой скорости.
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