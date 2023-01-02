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 | Вчера, 08:28 | Автомобили и транспорт / Космос и Авиация

Сверхзвуковой самолет-прототип X-59 получил специальный двигатель, который обеспечит ему бесшумность полета

Самолет X-59 QueSST


Самолеты, способные летать быстрее скорости звука существуют уже достаточно долгое время. Подавляющее большинство таких самолетов - это военные самолеты, истребители, разведчики и т.п. Непродолжительная эра сверхзвуковых пассажирских полетов закончилась еще в 2003 году, когда на "пенсию" был отправлен последний из семейства Конкордов. Провал программы Конкордов был обусловлен несколькими причинами, и одна из этих причин так и остается актуальной на сегодняшний день, продолжая озадачивать инженеров аэрокосмической отрасли.

Сверхзвуковые самолеты печально известны из-за одного крайне неприятного эффекта, называемого звуковым барьером, громким, подобным взрыву шумом, возникающим, когда скорость самолета во время разгона или торможения сравнивается со скоростью звука. Во время "расцвета" эры сверхзвуковых полетов в 1950-х и 60-х годах, управление FAA было буквально засыпано жалобами от американских граждан по поводу громкого шума. И это привело к запрету на сверхзвуковые полеты над всей страной, который, кстати, остается в силе и по сегодняшний день.

Как уже упоминалось выше, инженеры уже достаточно долго бьются над решением проблемы звукового барьера. В 2018 году специалисты НАСА начали проектировать сверхзвуковой самолет X-59, который должен издавать меньший уровень шума. Позже этот проект был переименован в QueSST (Quiet Supersonic Technology). И в прошлом месяце в реализации этого проекта была пройдена важная веха, первый из прототипов X-59 наконец получил новый специальный двигатель.

Двигатель самолета X-59


Этот новый двигатель, F414-GE-100, был разработан совместными усилиями специалистов НАСА, компаний General Electric Aviation и Lockheed Martin. Длиной почти в 4 метра, этот двигатель способен вырабатывать около 10 тонн тяги, чего будет достаточно для разгона X-59 до скорости в 1.4 Маха. Кроме этого, новый двигатель обеспечит подъем X-59 на высоту более 16 километров. Но самой главной особенностью этого двигателя являются элементы, которые будут препятствовать возникновению стоячих звуковых волн во время, когда скорость самолета будет близка к скорости звука, что сделает переход через звуковой барьер практически бесшумным.

Первый испытательный полет X-59 запланирован на 2023 год, после него последует еще череда полетов над специальными полигонами, оборудованными соответствующим измерительным оборудованием. И если все пойдет согласно планам, то в 2025 году X-59 совершит несколько полетов над густонаселенными местами с целью выяснения реакции местных жителей на создаваемый им шум.

Естественно, самому самолету X-59 не суждено добраться до этапа коммерческой реализации. Но разработанные для него технологии, собранные данные и извлеченные из этого всего уроки могут привести к возрождению коммерческих сверхзвуковых полетов в не очень далеком будущем.


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