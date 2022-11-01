Pininfarina Battista становится очередным обладателем титула самого быстрого электрического автомобиля
Буквально несколько дней назад мы рассказывали нашим читателям об электрическом суперкаре Rimac Nevera, который, по результатам нескольких заездов, стал самым быстрым в мире электрическим автомобилем. Однако компании Rimac удалось удержать титул рекордсмена всего около одной недели. На днях еще один электрический суперкар, Pininfarina Battista, принял участие в заездах на ускорение 0-60-120 миль в час и 0-100-200 км/ч, показав лучшее, чем Rimac Nevera, время и дистанцию. Но самым парадоксальным является то, что в автомобиле Battista используется точно такая же электрическая трансмиссия, производства компании Rimac.
Заезды автомобиля Pininfarina Battista производились на автодроме в Дубае. Судя по всему, автомобилю удалось показать рекордные времена на необработанном участке трассы, которые обычно опрыскивают специальными составами (VHT или PJ1 TrackBite) для улучшения сцепления колес с поверхностью.
Так или иначе, автомобиль Battista продемонстрировал следующие показатели - разгон 0-60 миль в час (96,5 км/ч) за 1.79 секунды, 0-100 км/ч (62 мили в час) за 1.86 секунды, 0-120 миль в час (193 км/ч) за 4.49 секунды и 0-200 км/ч (124 мили в час) за 4.75 секунды. И этого стало вполне достаточно для того, чтобы Pininfarina Battista был признан самым быстрым в мире серийным электрическим автомобилем. Для сравнения, Rimac Nevera показал время 1.9 секунды при разгоне 0-60 миль в час по подготовленному участку трассы.
Автомобиль Battista имеет несколько меньшую мощность двигателей, чем Rimac Nevera, 1900 и 1914 лошадиных сил соответственно. Но и весит он также несколько меньше, 2063 против 2150 килограмм. При таких мощностях все эти различия практически не играют никакой роли. Вполне вероятно, что причиной успеха являются покрышки Pirelli и некоторые "умные" технологии, такие, как "технология управления стартом" компании Pininfarina.
К сожалению, автомобиль Battista еще не принимал участие в заезде на четверть мили, вместо этого он установил другой мировой рекорд по дистанции торможения со скорости 100 км/ч до нуля, которая оказалась равной 31 метру. Для справки, абсолютный рекорд в этой области, 28 метров, принадлежит автомобилю Mercedes-AMG GT Black Series, вес которого составляет 75 процентов от веса Pininfarina Battista, вынужденного "таскать на себе" батарею, емкостью 120 кВт*ч, заряда которой хватает на преодоление дистанции в 500 км.