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Rimac Nevera отобрал у Tesla титул самого быстрого электрического автомобиля в мире

Автомобиль Rimac Nevera


Хорватская компания Rimac, являющаяся производителем электрических спортивных автомобилей, стала обладателем рекорда максимальной скорости, которую способен развить серийно производимый электрический автомобиль. Суперкар Nevera сумел разогнаться до скорости 412 километров в час, что на целых 146 километров в час больше скорости предыдущего обладателя этого рекорда, автомобиля Tesla Model S Plaid.

Отметим, что Rimac Nevera уже отметился в качестве рекордсмена на дистанции в четверть мили, которую он прошел за 8.582 секунды. И новый рекорд был также ожидаемым, ведь Nevera является двухместным спортивным автомобилем, стоимостью 2.1 миллиона американских долларов, а Tesla Model S Plaid - пятиместным семейным автомобилем, стоимостью в 136 тысяч.

Рекордный заезд был проведен на специальной трассе Automotive Testing Papenburg в Германии, на которой присутствуют два прямых участка, длиной по 4 километра, идеально подходящие для разгона. Для измерения скорости использовалось устройство Racelogic V-Box, работающее на основе сигналов системы GPS.

Отметим, что автомобиль Nevera не испытывает проблем с мощностью, его трансмиссия с четырьмя двигателями обеспечивает мощность в 1914 лошадиных сил (1427 кВт) и крутящий момент в 2360 Нм. Это, плюс специальная "липкая" резина Michelin и обеспечили автомобилю Nevera титул нового рекордсмена, а взятый им порог скорости в 412 километров в час был предсказан еще четыре года назад, когда автомобиль был представлен впервые на Женевском автосалоне.

Автомобиль Rimac Nevera #2


К сожалению, те люди, которые владеют или собираются приобрести себе автомобиль Rimac Nevera, не смогут повторить ничего подобного. В серийных образцах имеется ограничение ускорения и скорости на отметке в 352 километра в час. А все полные возможности автомобиля разблокируются специалистами компании Rimac только лишь в редких случаях, таких, как участие в гонках.

Рекордная скорость в 412 км/ч весьма близка к аналогичному рекорду автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который составляет сейчас 455 км/ч и принадлежит американской компании Shelby Supercars. Справедливости ради стоит отметить, что автомобиль SSC Tuatara установил свой рекорд на сравнительно короткой взлетно-посадочной полосы аэродрома, и он же, как ожидается, скоро сможет взять планку в 300 миль в час (483 км/ч).


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Электрический, Автомобиль, Rimac, Nevera, Мощность, Рекорд, Скорость

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