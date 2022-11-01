Rimac Nevera отобрал у Tesla титул самого быстрого электрического автомобиля в мире
Хорватская компания Rimac, являющаяся производителем электрических спортивных автомобилей, стала обладателем рекорда максимальной скорости, которую способен развить серийно производимый электрический автомобиль. Суперкар Nevera сумел разогнаться до скорости 412 километров в час, что на целых 146 километров в час больше скорости предыдущего обладателя этого рекорда, автомобиля Tesla Model S Plaid.
Отметим, что Rimac Nevera уже отметился в качестве рекордсмена на дистанции в четверть мили, которую он прошел за 8.582 секунды. И новый рекорд был также ожидаемым, ведь Nevera является двухместным спортивным автомобилем, стоимостью 2.1 миллиона американских долларов, а Tesla Model S Plaid - пятиместным семейным автомобилем, стоимостью в 136 тысяч.
Рекордный заезд был проведен на специальной трассе Automotive Testing Papenburg в Германии, на которой присутствуют два прямых участка, длиной по 4 километра, идеально подходящие для разгона. Для измерения скорости использовалось устройство Racelogic V-Box, работающее на основе сигналов системы GPS.
Отметим, что автомобиль Nevera не испытывает проблем с мощностью, его трансмиссия с четырьмя двигателями обеспечивает мощность в 1914 лошадиных сил (1427 кВт) и крутящий момент в 2360 Нм. Это, плюс специальная "липкая" резина Michelin и обеспечили автомобилю Nevera титул нового рекордсмена, а взятый им порог скорости в 412 километров в час был предсказан еще четыре года назад, когда автомобиль был представлен впервые на Женевском автосалоне.
К сожалению, те люди, которые владеют или собираются приобрести себе автомобиль Rimac Nevera, не смогут повторить ничего подобного. В серийных образцах имеется ограничение ускорения и скорости на отметке в 352 километра в час. А все полные возможности автомобиля разблокируются специалистами компании Rimac только лишь в редких случаях, таких, как участие в гонках.
Рекордная скорость в 412 км/ч весьма близка к аналогичному рекорду автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который составляет сейчас 455 км/ч и принадлежит американской компании Shelby Supercars. Справедливости ради стоит отметить, что автомобиль SSC Tuatara установил свой рекорд на сравнительно короткой взлетно-посадочной полосы аэродрома, и он же, как ожидается, скоро сможет взять планку в 300 миль в час (483 км/ч).