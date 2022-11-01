Машины-монстры: 793 Electric - полностью электрический карьерный самосвал от Caterpillar
Компания Caterpillar, известный производитель тяжелой машинерии, представила вниманию общественности полностью электрический вариант огромного карьерного самосвала 793. Дизельный двигатель и электрогенератор оригинального самосвала были заменены аккумуляторной батареей, емкостью 1000 кВт*ч, производства Anglo American и Williams Advanced Engineering, разработанной изначально для систем с водородными топливными элементами. Но развиваемая электродвигателями самосвала суммарная мощность, которая составляет 2650 лошадиных сил, так и осталась неизменной.
К сожалению, компания Caterpillar не спешит делиться технической информацией и характеристиками самосвала 793 Electric. В нынешний момент известно лишь то, что он способен перемещать груз, весом 265 американских тонн (238 метрических тонн), он может развивать максимальную скорость в 60 километров в час, подниматься на 10-градусный подъем со скоростью 12 километров в час. А спуск по тому же 10-градусному подъему позволяет вернуть в систему некоторую часть энергии.
Как показали испытания 793 Electric, проведенные на 7-километровом участке испытательного полигона Caterpillar's Tucson proving ground в Грин-Вэлли, Аризона, полного заряда аккумуляторных батарей хватает на совершение нескольких ходок с грузом. Во всем остальном характеристики 793 Electric практически не отличаются от характеристик обычного самосвала 793 с дизельным двигателем.
Отметим, что создание самосвала 793 Electric проводилось в рамках программы под названием Early Leaner, целью которой является ускорение разработок электрических вариантов автомобилей, что поможет в будущем снизить количество выбросов углерода в окружающую среду. Помимо компании Caterpillar в этой программе принимают участие и другие достаточно известные производители, такие, как BHP, Freeport-McMoRan, Newmont Corporation, Rio Tinto и Teck Resources Limited.
Ну а на приведенном ниже видеоролике можно увидеть самосвал 793 Electric в действии.
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