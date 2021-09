Машины-монстры: Самый большой в мире грузовой автомобиль на водородных топливных элементах

В северо-восточной части Южной Африки, неподалеку от поселка Могалаквена расположен одноименный открытый платиновый рудник, которым владеет компания под названием Anglo American. В настоящее время экологическая обстановка в районе рудника весьма и весьма далека от идеала, а главным источником выбросов и загрязнения является "армия" огромных карьерных дизельных самосвалов Komatsu 930E. Но в скором времени эта ситуация будет исправлена, благодаря работе компании First Mode, специалисты которой уже прямо сейчас занимаются переоснащением первого грузовика Komatsu 930E, превращая его в самый большой в мире грузовик на водородных топливных элементах Отметим, что данный случай является не первым в истории, когда большие карьерные самосвалы переводятся на электрическую тягу. В свое время мы рассказывали нашим читателям о швейцарском проекте E-Dumper , в рамках которого дизельный двигатель 45-тонного самосвала Komatsu HD 605-7 был заменен блоком аккумуляторных батарей, емкостью 700 кВт·ч. Успех этого проекта заключается в особенностях места эксплуатации самосвалов E-Dumper.Эти самосвалы, загруженные в расположенном на возвышенности карьере, спускаются к расположенной в низине цементной фабрике, вырабатывая при этом значительное количество электроэнергии. При этом, количество выработанной на спуске энергии превышает количество энергии, затрачиваемое самосвалами на преодоление обратного пути без груза. Таким образом получается, что аккумуляторные батареи самосвалов практически никогда не требуют подзарядки от внешнего источника энергии за исключением зимнего времени.Однако, место расположения рудника Могалаквена не может похвастаться столь удачной особенностью, да и сами самосвалы E-Dumper слишком малы для того, чтобы удовлетворить всем потребностям компании Anglo American, которая сейчас эксплуатирует самосвалы Komatsu 930E, имеющие только собственный вес в 210 тонн. Именно поэтому и возникла идея перевода этого самосвала на водородно-электрическую тягу.Как уже упоминалось выше, специалисты компании First Mode в настоящее время проводят работы по переоснащению трансмиссии первого самосвала Komatsu 930E на своей площадке в Сиэтле. Работы заключаются в установке восьми модулей водородных топливных элементов производства Ballard, мощностью по 100 кВт каждый, и литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 1.1 МВт*ч, производства компании Williams Advanced Engineering. Все это вместе сможет обеспечить самосвал Komatsu 930E 2 МВт пиковой мощности при максимальной нагрузке на тяговые электродвигатели.Параллельно с этим в районе рудника Могалаквена уже начинаются работы по развертыванию водородной заправочной инфраструктуры для грузовиков, и ведется строительство водородной фабрики, в которой будут использоваться электролизные установки, мощностью по 3.5 МВт. Энергия для процесса электролиза воды будет вырабатываться расположенными неподалеку солнечной и ветряной электростанциями.Согласно планам компании Anglo American, в случае успешных испытаний первого опытного образца "водородного" Komatsu 930E, к 2024 году все 40 имеющихся на руднике Могалаквена самосвалов пройдут через процедуру переоснащения. "У нас имеется еще множество предприятий, потенциальных заказчиков, в Австралии , Южной Африке и Чили, где имеется огромный потенциал с точки зрения возможности добычи экологически чистой энергии из возобновляемых источников" рассказывает Крис Вурхиз, руководитель компании First Mode, - "И мы надеемся, что они, посмотрев на рудник Могалаквена, также захотят перевести свои "грязные" производства на экологически чистые "водородные рельсы"".