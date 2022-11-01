Машины-монстры: Экскаваторы-пауки, способные выполнять работу в самых труднодоступных местах

Оказывается, что на свете есть такой малоизвестный класс строительных машин, как шагающие экскаваторы-пауки. Они имеют многосуставные "ноги", наклоняющиеся колеса, специальные стабилизаторы, стрелы и ковши, функционирующие за счет очень и очень сложной гидравлики. И это все вместе позволяет экскаваторам-паукам передвигаться, закрепляться и выполнять работу в таких местах, куда путь обычной строительной технике категорических заказан.Первый шагающий экскаватор был создан Джозефом Кайзером (Josef Kaiser) в 1966 году на производстве, принадлежавшем его другу, Эрнсту Менци (Ernst Menzi). Но эти два человека недолго оставались друзьями после этого, согласно имеющейся информации, Менци присвоил себе идею и начал выпуск шагающих экскаваторов под названием Menzi Muck. Джозеф Кайзер открыл свою собственную компанию, и сейчас, спустя 50 лет, обе компании продолжают заниматься разработкой и выпуском этих необычных строительных машин.Изначально экскаваторы-пауки разрабатывались для работы на склонах и в других труднодоступных местах швейцарских Альп, куда не могут пройти обычные колесные и гусеничные машины. Первые экскаваторы имели пару задних колес, пару передних "ног" и передвигались они при помощи гидравлической стрелы, отталкиваясь ковшом от поверхности.Позже конструкция машин постоянно совершенствовалась, колеса стали крепиться на "ногах", имеющих несколько гидравлических "суставов", у машин появились дополнительные стабилизаторы, что существенно расширило их возможности. А появление к концу 1970-х годов телескопической гидравлики позволило сделать еще более широким вынос "ног" и "рук" этих машин.Нынешние экскаваторы-пауки являются весьма совершенными машинами. Они способны работать на грязных скользких склонах, они могут перебираться через ямы и расселины, перешагивать препятствия, а их ковш способен поднимать вес, превышающий в два раза вес самого экскаватора.Тем не менее, машины этого класса нельзя назвать популярными и известными. В 99 процентах случаев обычные дешевые колесные или гусеничные экскаваторы вполне справляются с выполнением работ. Плюс сложная гидравлика требует постоянного обслуживания и ремонта, значительно увеличивая эксплуатационные расходы. А обучение вождению и управлению машиной с такими возможностями является настолько сложным, что один из владельцев из Австралии даже пошутил на эту тему: "Я даже не волнуюсь по поводу того, что эту технику кто-нибудь сможет украсть у меня".