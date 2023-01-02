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BMW i Vision Dee - концепт автомобиля, способного "перекрашиваться" прямо на ходу

BMW i Vision Dee


На прошлой неделе в рамках выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе компания BMW представила прототип автомобиля "i Vision Dee". Благодаря наличию специального покрытия, этот автомобиль способен менять свою окраску в широких пределах даже во время движения. Кроме этого, в этом концепте воплощен целый ряд новых цифровых технологий, включая проецирование на лобовое стекло информации, полезной для водителя.

Отметим, что компания BMW на выставке CES в прошлом году уже представляла автомобиль iX Flow, у которого цвет поверхности мог изменяться лишь от белого к черному через оттенки серого, благодаря использованию технологии E-Ink. Автомобиль i Vision Dee может изменять свой цвет, используя все основные цвета радуги, при этом, цвета полос и участков поверхности могут чередоваться по усмотрению владельца автомобиля.

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В настоящее время BMW i Vision Dee является не более, чем концептом, но он демонстрирует направление развития идей и дизайна будущих автомобилей BMW. К примеру, функция проектирования на лобовое стекло данных, таких, как скорость и направление движения, стает доступной для покупателей опцией уже к 2025 году.

Также специалисты компании BMW планируют реализовать возможность проецирования на стекло элементов дополненной реальности, что превратит стекло в полноценный дисплей, эффективно смешивающий реальный и виртуальный миры. А конечной целью всех этих новшеств является создание универсального ассистента водителя, который будет учитывать все индивидуальные особенности человека и сможет оказать ему всестороннюю помощь во время движения.

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BMW, i Vision Dee, Концепт, Автомобиль, Цвет

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