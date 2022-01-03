iX Flow - концепт-кар от BMW, способный изменять свой цвет при помощи E Ink технологии
Известная автомобильная компания BMW периодически подкидывает нам различные диковинные вещи. В 2019 году, к примеру, компанией был представлен "самый черный в мире автомобиль" X6, кузов которого был покрыт Vantablack, самым черным материалом в мире. А недавно компания представила вниманию общественности новый концепт-кар iX Flow, способный на лету изменять цвет своей поверхности благодаря технологии электронных чернил, E Ink.
Конечно, изменение цвета является не совсем правильным термином, ведь поверхность кузова автомобиля тщательно покрыта листами монохромных "электронных чернил". Более того, в отличие от вашей электронной книги, автомобиль iX Flow не может отображать текст и изображения на поверхности, вся поверхность автомобиля представляет собой единственный пиксель, способный менять цвет от белого до темно-серого в нескольких градациях. Однако создатели концепта iX Flow сделали изменение цвета постепенным процессом, он производится в течение нескольких секунд с различными участками поверхности последовательно, и это создает потрясающий визуальный эффект.
С первого взгляда кажется, что покрыть поверхность автомобиля листами электронных чернил - это достаточно простое занятие. Однако это совсем не так, группе проектировщиков пришлось "развернуть" трехмерные формы кузовных деталей и спроецировать их на двухмерную поверхность. Затем был использован алгоритм, позволивший разбить получившиеся поверхности на небольшие многоугольные участки. Первым делом члены проектной группы вырезали все многоугольники из бумаги и расклеили их на поверхность автомобиля для проверки. И только после проверки при помощи технологии лазерной резки были изготовлены сегменты электронных чернил соответствующей формы.
Создав покрытие кузова из электронных чернил и защитив его еще одним слоем бесцветного лака, члены группы занялись прокладкой сумасшедшего количества электрических проводников, связывающий каждый сегмент покрытия с центральным управляющим компьютером, в который уже были внесены программы по управлению изменениями цвета.
Отметим, что у такой технологии имеется огромный потенциал. В следующих вариантах ее реализации могут быть использованы электронные чернила с большей разрешающей способностью, более того, можно будет использовать чернила Advanced Color ePaper (ACeP), способные передавать весьма насыщенные цвета. И мы сильно не удивимся, если увидим нечто подобное в ближайшем будущем.
Однако, если взглянуть с реалистичной точки зрения, такая технология вряд ли сможет стать практичной в ближайшем будущем. Сами по себе электронные чернила E Ink являются крайне дорогой технологией, к примеру, 42-дюймовый дисплей Quirklogic Quilla имеет ценник около 5 тысяч американских долларов. А обертка из цветных чернил ACeP будет стоить не меньше самого автомобиля. И теперь представьте, во что в реальном мире может вылиться неосторожное маневрирование тележкой на стоянке супермаркета, не говоря уже о дорожно-транспортных происшествиях.
Тем не менее, концепт iX Flow E Ink производит огромное впечатление и "зажигает" наше воображение, в принципе, на все сто процентов делает то, для чего и предназначаются все концептуальные автомобили.