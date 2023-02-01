Запатентован сенсорный экран, способный самоочищаться от отпечатков пальцев
Вне зависимости от того, нравится вам это или нет, через некоторое время сенсорные панели заменят все кнопки, переключатели и другие элементы управления приборной панели автомобиля. И если не предпринимать должных мер, то еще через некоторое время эта панель будет покрыта слоем хорошо видимых отпечатков пальцев. Для того, чтобы избавить владельцев автомобилей от раздражающей необходимости протирать панели каждый день специальной микрофиберной тряпкой или рукавом, на крайний случай, специалисты компании General Motors разработали и запатентовали новый тип сенсорных экранов, который способен за ночь полностью очиститься и от отпечатков пальцев, и от некоторых других типов загрязнения.
Матрица таких экранов должна содержать помимо традиционных красных, зеленых и синих пикселей дополнительный ультрафиолетовый пиксель, излучение которого невидимо для человеческого глаза и который не влияет на качество изображения. На поверхность самого дисплея нанесен невидимый слой фотокатализатора, который поглощает ультрафиолетовый свет.
В качестве катализатора, скорее всего, используется диоксид титана, вещество, уже широко используемое в функциях самоочищения окон и солнечных батарей. Под воздействием ультрафиолета этот катализатор привлекает влагу из воздуха, при этом происходят электрохимические реакции с образованием большого количества свободных радикалов, которые эффективно разлагают все органические молекулы, будь это молекулы машинного масла, дизельного топлива или жира от фаст-фуда.
Когда ультрафиолетовые светодиоды отключаются, то катализатор снова приобретает гидрофобные свойства, поверхность панели высыхает, а отпечатки пальцев и другие загрязнения исчезают, как пыль на ветру.
Пока еще нет информации касательно того, когда в автомобилях GM появятся панели с самоочищающимися сенсорными экранами. Более того, пока еще совершенно непонятно, продолжат ли специалисты компании заниматься этой технологией и далее, или это просто патент, который не даст конкурентам использовать эту технологию? Однако есть высокая вероятность того, что эта технология будет продвигаться и дальше, ведь выгоду от функции самоочищения можно получить не только в случае использования в автомобиле. Она, эта функция, будет крайне полезна и востребована в случае экранов мобильных телефонов, планшетных компьютеров, торговых автоматов, банкоматов и всего прочего, которым в течение одного дня пользуется множество разных людей.