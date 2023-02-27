Компания Google подтверждает прорыв в области квантовых вычислений - большая вычислительная мощность при меньшем уровне ошибок
На страницах нашего сайта можно найти множество информации о квантовых компьютерах, поэтому постоянные читатели знают, что квантовые биты, кубиты, очень чувствительны к внешним вмешательствам. Свет, тепло и электромагнитные волны приводят к возникновению ошибок во время вычислений, что делает результаты этих вычислений менее достоверными. И, чем больше кубитов входит в состав квантовой вычислительной системы, тем выше, естественно, становится коэффициент возникновения ошибок.
Однако, представители группы разработчиков квантовых систем компании Google объявили, что им удалось "увидеть свет в конце туннеля". В своей последней работе они использовали новые алгоритмы квантовой коррекции ошибок, что позволило им увеличить размерность массива кубитов, при этом даже понизив коэффициент ошибок. Ранее специалисты Google объединяли кубиты в логические группы по 17 кубитов, но новый дизайн логического кубита с 49 кубитами позволил реализовать более эффективный механизм коррекции ошибок.
Согласно имеющимся данным, этот случай является первым в истории квантовой информатики, когда размер массива кубитов был увеличен с одновременным снижением коэффициента ошибок. И это является очень большим и важным шагом на пути к созданию реального универсального квантового компьютера.
Однако, создание большого логического кубита с малым коэффициентом ошибок само по себе влечет необходимость в модификации аппаратных средств и программного обеспечения квантовой вычислительной системы. В настоящее время специалисты Google уже работают в направлении создания новой системы криогеники и электронного управления. Когда все это будет готово, оно найдет свое воплощение в виде нового процессора для квантового компьютера следующего поколения Sycamore 2, который придет на замену предыдущему компьютеру и будет использоваться в виде облачного сервиса для разработки новых лекарственных препаратов, технологий аккумуляторных батарей, новых материалов и т.п.