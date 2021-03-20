Созданы органические транзисторы, источником материалов для которых является тело человека

Группа исследователей из Тель-Авивского университета успешно создала новый тип органического транзистора, элементы которого измеряются нанометрами, а структура этого транзистора настолько гибка, что позволит создавать на его базе гибкую и прозрачную биоразлагаемую электронику. Но самым интересным является то, что абсолютно все материалы, из которых изготовлены элементы нового органического транзистора, можно найти и взять из тела человека, не причинив ему никакого вреда.Отметим, что ученые уже давно ведут поиски замены традиционному кремнию для создания электронных устройств следующих поколений, производство которых будет менее вредно для окружающей среды. Большое внимание в этом направлении уделяется области биоорганической электроники, существующей на стыке биологии и биохимии, и новый транзистор является результатом исследований именно в данном направлении.Ингредиентами для создания структуры органического транзистора стали кровь, молоко и белки, выделенные из слизистых оболочек тканей. Когда эти три ингредиента были смешаны вместе и помещены на специальное основание, молекулы ингредиентов начали взаимодействовать и самостоятельно сформировали на поверхности тонкую пленку из органического полупроводникового материала.Белки крови поглощают кислород из воздуха, а белки молока выступают в качестве катализатора этого процесса, плюс служат основой для формирования волоконных структур, выступающих в роли отдельных элементов транзистора. Белки из слизистых оболочек обладают способностью излучать красный, синий и зеленый свет, которые при смешении дают белый свет, подходящий для использования в оптоэлектронных устройствах.Такие биоразлагаемые органические транзисторы являются идеальным решением для создания различного типа биодатчиков и медицинских диагностических устройств, которые, выполнив свою функцию, полностью и безвредно исчезнут, растворившись прямо внутри тела человека. И дальнейшая работа исследователей из Израиля будет проводиться именно в этом направлении.