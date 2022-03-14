Инженеры компаний Samsung и Omnivision создали самые маленькие пиксели для цифровых камер

Буквально на днях представители сразу двух компаний, компании Samsung, Южная Корея, и компании Omnivision, Санта-Клара, США, объявили о создании самых маленьких пикселей для цифровых камер следующих поколений. Размер составляет 0.56 микрометра от центра одного пикселя до центра другого, что почти равно длине волны зеленого света.В настоящее время компания Samsung выпускает матрицы для цифровых камер с размером пикселя 0.64 микрометра, а компания Omnivision только в январе этого года начала производство матриц с пикселем на 0.61 микрометра. 0.56-микрометровые 200-мегапиксельнные матрицы Omnivision станут доступны производителям электроники уже в этом году, а появления их в смартфонах и другой потребительской электронике следует ожидать в 2023 году.Свет попадает на структуру пикселя через микролинзу, затем он проходит сквозь светофильтр и поглощается поверхностью кремниевого фотодиода. В структуре фотодиода накапливается электрический заряд, влияющий на проводимость этого устройства. Затем электрический ток через каждый из фотодиодов измеряется, оцифровывается, и на основе этих данных составляется цифровое значение цвета каждого пикселя.Уменьшение размеров пикселей связано с рядом потенциальных проблем. Пиксели меньших размеров подвержены взаимному влиянию, к примеру, свет, падающий под небольшим углом, засвечивает соседние пиксели. Или электрический заряд, накопленный в структуре одного пикселя, влияет на проводимость фотодиодов соседних пикселей. Во избежание взаимного влияния пикселей инженерам приходится создавать специальные защитные барьеры, состоящие из комбинации диэлектрических и токопроводящих материалов.Для создания защитных барьеров от рассеянного света компания Samsung пошла на весьма необычный шаг - на использование воздушного зазора. Однако, специальная форма элементов пикселя, созданная при помощи процесса высокоточной гравировки, буквально сотворила чудо, понизив коэффициент взаимного влияния пикселей на 1.2 процента и повысив квантовую эффективность (соотношение общего количества попавших в пиксель фотонов к количеству выработанных электронов) на 7 процентов.Другой проблемой, с которой сталкиваются инженеры, сокращая размеры пикселя, это уменьшение их электрической емкости, способности накапливать электрический заряд. От этого параметра напрямую зависит динамический диапазон - способность пикселя ощущать разные уровни освещенности, от слабой освещенности до яркого света.Нынешние 0.64-микрометровые пиксели Samsung способны накапливать заряд, эквивалентный заряду 6 тысяч свободных электронов. При сокращении размера пикселя до 0.56 микрометра это число сократится до 3.4 тысяч, что приведет к пропорциональному снижению динамического диапазона. Но путем увеличения внутреннего объема за счет сокращения толщины изоляции и использования специальных элементов-допантов, инженерам Samsung удалось удержать емкость пикселя на прежнем уровне.Согласно имеющейся информации, создание пикселей на 0.56 микрометра является далеко не конечной точкой. "В будущем вы увидите еще более крошечные пиксели" - пишут исследователи, - "Это будет весьма тяжелой задачей, но мы уверены в том, что нам удастся найти подходящий путь для этого".