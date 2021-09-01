ISOCELL HP1 - новая 200-мегапиксельная матрица для смартфонов от компании Samsung

На днях компания Samsung представила свой новый сенсор ISOCELL HP1, 200-мегапиксельную матрицу с размером пикселя 0.64 мкм для камер смартфонов
, благодаря которому компании Samsung удастся занять лидирующее положение
, сместив с "пьедестала почета" компанию Sony
. Размеры чипа этого сенсора достаточно малы для того, чтобы его можно было установить в мобильные устройства любого класса, а рекордная разрешающая способность позволит сохранить высокую четкость изображений, которые подвергаются подрезке или другому виду цифровой обработки.
Большая разрешающая способность и огромное количество пикселей позволят вывести технологию так называемого биннигна пикселей (pixel binning) на совершенно новый качественный уровень. Для этого даже была разработана специальная технология ChameleonCell, которая позволяет приспособить степень биннинга в зависимости от условий проведения съемки.
К примеру, при съемке в условиях недостаточной освещенности разрешающая способность матрицы буде снижена в 16 раз до уровня 12,5 мегапикселей, но получаемы изображения будут более яркими и красочными по сравнению с другими методами съемки. При съемке видео в условиях нормальной освещенности система ChameleonCell разделит матрицу на 4 части по 50 мегапикселей, что позволит снимать видео в разрешении 8К со скоростью на уровне 30 кадров в секунду.
Все эти новые технологии, со слов представителей компании Samsung, "позволят делать снимки и снимать видео, обладающие высочайшим уровнем детализации, что позволит сохранить четкость даже после серьезной цифровой обработки".
Первые образцы чипов новых сенсоров ISOCELL HP1 доступны для разработчиков уже прямо сейчас и мы можем ожидать их скорого появления в мобильных устройствах в ближайшем будущем. Стоит отметить, что новый мобильный процессор Samsung Exynos 2100 уже обладает поддержкой 200-мегапиксельных матриц, поэтому с большим процентом вероятности, первыми смартфонами с такими камерами станут будущие флагманы линейки Galaxy.