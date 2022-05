Создан транзистор, который в одиночку может заменить базовый логический элемент

Японские ученые из Национального института материаловедения (National Institute for Materials Science, NIMS) и Токийского университета разработали новый тип органического транзистора. В этом бы не было ничего удивительного, если бы этот транзистор за счет особенностей его структуры и наличия двух управляющих электродов не мог самостоятельно выполнять функции базовых логических элементов AND, OR, NAND, NOR или XOR, которые обычно содержат по нескольку обычных транзисторов. В будущем транзисторы с подобной структурой могут использоваться для построения реконфигурируемых логических схем, что откроет ряд совершенно новых возможностей при конструирования высокоэффективных миниатюрных и мобильных устройств.Органический антиамбиполярный транзистор с двумя управляющими электродами, затворами (dual-gate organic antiambipolar transistor, DG-OAAT), структура которого показана на одном из приведенных здесь снимков, обладает весьма необычной передаточной характеристикой. Когда напряжения на его затворах превышают определенный порог, ток, идущий через транзистор, уменьшается. Варьируя напряжения сигналов на управляющих электродах, верхнем и нижнем, можно заставить транзистор действовать как один из базовых логических элементов с двумя входами и одним выходом.Для справки, для реализации с помощью существующих технологий интегральных схем самого простого логического элемента NAND требуется четыре обычных транзистора, а для реализации самого сложного логического элемента XOR - 12 транзисторов.Разработчики нового типа транзистора видят его будущее в возможности существенного повышения плотности интеграции схем на основе органических элементов, что до последнего времени было основной проблемой в этой области. А в дальнейшем японские ученые займутся разработкой электрически реконфигурируемых интегральных схем, базовой единицей которого как раз и будет транзистор нового типа.