Суперкомпьютер Frontier взял экзафлопс-барьер и принес США первое место в рейтинге Top500
К моменту открытия Международной конференции по суперкомпьютерным вычислениям 2022 года, проходившей в Гамбурге, Германия, был опубликован свежий вариант рейтинга Top500, рейтинга самых мощных суперкомпьютеров в мире. Первую строчку этого рейтинга занял новый суперкомпьютер американского Министерства энергетики под названием Frontier, появление которого знаменует начало эры вычислений экзафлопс-уровня.
Сооружение суперкомпьютера Frontier в стенах Национальной лаборатории Ок-Ридж было начато компанией Cray Inc по заказу американского Министерства энергетики в 2019 году. Отметим, что в этой же лаборатории располагаются суперкомпьютеры Titan и Summit, последний из который также занимал первое место в рейтинге Top500 до 2020 года, пока его не сместил оттуда японский суперкомпьютер Fugaku.
Суперкомпьютеру Frontier удалось взять экзафлопс-барьер, выполняя 1.102 квинтиллиона операций в секунду по результатам теста High-Performance Linpack Benchmark. При выполнении операций со смешанной точностью суперкомпьютер продемонстрировал производительность в 6.88 экзафлопс. Этот результат, измеряемый тестом High-Performance Linpack-Accelerator Introspection, отражает возможности системы при работе "с вычислительными форматами, как правило, используемыми в методах глубинного машинного обучения и других разновидностях искусственного интеллекта".
"Появление суперкомпьютера Frontier знаменует собой начало новой эры в области высокопроизводительных вычислений, эры экзафлопса, во время которой будут решаться самые большие и сложные научные задачи" - рассказывает Томас Захария (Thomas Zacharia), директор лаборатории Ок-Ридж, - "И мы рады, что именно суперкомпьютер Frontier станет тем инструментом, который начнет расширять границы наших научных открытий".
Справедливости ради стоит отметить, что суперкомпьютер Frontier находится еще на последних этапах ввода в эксплуатацию и тестирования. Согласно планам, в свою полную мощность эта система начнет работать во благо науки ближе к началу следующего года. Под полной мощностью подразумевается, что производительность полностью завершенной системы в моменты пиковой нагрузки будет приближаться к теоретическому значению, составляющему 2 экзафлопса.
Суперкомпьютер Frontier насчитывает в своем составе 74 стойки HPE Cray EX, внутри которых скрывается 9 400 центральных процессоров AMD и более чем 37 000 графических процессоров. Система хранения данных, емкостью 700 петабайт обеспечивает пиковую скорость записи в 5 терабайт в секунду. Все компоненты суперкомпьютера связаны между собой сетевыми кабелями, общая длина которых составляет 145 километров, а охлаждается все это 22 700 литрами воды, циркулирующей по замкнутой системе охлаждения.
В рейтинге Green500, в котором суперкомпьютеры оцениваются по показателям энергоэффективности, также произошли кардинальные изменения. Нынешним чемпионом является система Frontier Test & Development System, которая, по сути, представляет собой одну стойку, идентичную стойкам суперкомпьютера Frontier. Эффективность этой системы при вычислениях со смешанной точностью составляет 62.68 гигафлопса на Ватт. Между тем, полная система суперкомпьютера Frontier занимает вторую позицию с показателем 55.23 гигафлопса на Ватт.