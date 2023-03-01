Создан первый кремниевый цифровой "контроллер кубитов", способный работать при криогенных температурах

Вся проблема заключается в том, что сверхпроводящие и другие типы кубитов, на базе которых строятся современные квантовые компьютеры, должны работать при температурах, максимально близких к температуре абсолютного нуля. Это не было бы большой проблемой, если бы не требовалось наличия сопряжения квантовых схем с обычными электронными схемами и компьютерами, которые обеспечивают конфигурирование квантовых систем, загрузку в них программ и данных, считывание результатов квантовых вычислений, их пост-обработку и визуализацию.Логично было бы разместить некоторые компоненты обычной цифровой электроники, такие, как цифро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи и др., в криогенной камере в непосредственной близости от нужных участков квантовых схем. Однако, криогенные температуры "смертельны" для электроники, при них кремниевые и другие полупроводниковые материалы полностью теряют свои свойства и функциональные возможности.Поэтому в настоящее время управление кубитами, запись и считывание информации производятся в большинстве случаев при помощи микроволновых сигналов, которые подаются и выводятся через множество трубок-волноводов в криогенную вакуумную камеру, в которой и располагаются все части квантовых схем. Именно поэтому квантовые процессоры и похожи сейчас на какие-то футуристические "люстры", густо опутанные блестящими трубками и изредка проводами.Но такая ситуация может измениться уже в обозримом будущем. Первой "ласточкой" этих изменений стал новый кремниевый чип, разработанный и созданный молодой компанией из Нью-Йорка под названием SEEQC. Этот чип представляет собой цифровой контролер кубитов, он устанавливается непосредственно под квантовым процессором и позволяет манипулировать его кубитами, записывать и считывать из них информацию.Новый чип был изготовлен на фабрике компании SEEQC в Эльмсфорде на обычной кремниевой подложке. Но в нем используются совершенно новые принципы и он, согласно имеющееся информации, не имеет ни одного классического транзистора в своей схеме, что позволяет ему работать при критически низких температурах.Отметим, что компания SEEQC организовала свою работу достаточно интересным образом, они создали свой собственный квантовый компьютер, построенный изначально по традиционным принципам. И затем, при помощи разрабатываемых чипов они ведут работы по упрощению конструкции квантового компьютера с параллельным увеличением количества кубитов. Кроме этого специалисты компании ведут сейчас разработку еще двух типов чипов, которые будут находиться в более теплой области криогенной камеры, и которые будут производить дальнейшую пост-обработку результатов квантовых вычислений."Разработанная нами технология поможет в будущем строить более мощные квантовые компьютеры, в криогенных камерах которых будет размещаться большее количество кубитов" - рассказывает Джон Леви (John Levy), соучредитель и генеральный директор компании SEEQC, - "Ведь нынешние квантовые компьютеры имеют всего сотни сверхпроводящих кубитов, а для создания полноценного универсального компьютера это число должно исчисляться миллионами".