Технология V2M определяет наличие проблем с автомобилем по издаваемым им звукам

Есть некоторые виды неисправностей, которые достаточно легко определяются по датчикам бортовой системы автомобиля. Но есть и масса других видов проблем, определение которых на самых ранних этапах их возникновения является делом достаточно сложным. Именно для выявления таких сложных проблем и предназначена новая система под названием V2M (vehicle-to-maintenance), которая при помощи двух акустических модулей постоянно "слушает" звуки, издаваемые различными узлами
автомобиля.
Один из акустических модулей-датчиков устанавливается в районе задней части автомобиля, а второй - в районе передней. Аналоговые сигналы от этих датчиков поступают в блок управления системы V2M, где они оцифровываются и передаются в облачный сервис, где производится их анализ алгоритмами искусственного интеллекта
. Если этот анализ выявляет наличие каких-либо проблем, то соответствующее уведомление поступает на телефон владельца и, возможно, ответственного за этот автомобиль механика.
При соответствующих настройках, уведомления также могут быть переданы в бортовую диагностическую систему автомобиля, производителю автомобиля и операторам автопарков в случае, если контролируемый автомобиль является частью "флота" этого автопарка.
Но в любом случае будет работать заключенная в системе идея, что ремонт или обслуживание будут проведены как можно быстрее, еще до того времени, как обнаруженная небольшая проблема перерастет во что-то большее, требующее еще более обширного ремонта и затрат.
В настоящее время система V2M уже способна определять проблемы с подшипниками ступицы колеса, узлов подвески, таких, как сайлентблоки и амортизаторы, неправильную работу системы зажигания и некоторые другие неисправности. А разработчики системы V2M, специалисты одноименной компании из Делавэра, уже работают над тренировкой систем искусственного интеллекта по звукам, издаваемым тормозной системой автомобиля.
Система V2M может использоваться как на электрических автомобилях, так и на автомобилях с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Имеющаяся сейчас опытная система V2M установлена на автомобиле Tesla, также компания V2M ведет переговоры с компанией Ferarri на предмет использования системы в качестве стандартной комплектации выпускаемых автомобилей. Согласно имеющейся информации, готовая к массовой эксплуатации система V2M появится уже в июне этого года.
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Система
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, Звук
, Автомобиль
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, Интеллект
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