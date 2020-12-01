Китайцы успешно зажгли новое "искусственное Солнце" термоядерного синтеза

На днях в Китае состоялся первый запуск нового реактора термоядерного синтеза, внутри которого зажглось "искусственное Солнце" термоядерных реакций. Этот новый реактор, HL-2M Tokamak, является самым большим и самым передовым на нынешний момент экспериментальным и исследовательским реактором термоядерного синтеза в Китае. И его запуск демонстрирует большой прогресс в данном направлении, которого удалось добиться китайским ученым и инженерам за последнее время.
Реактор HL-2M расположен в провинции Сычуань на юго-западе Китая, а его сооружение было закончено в конце прошлого года. Как и во всех реакторах типа токамак, в реакторе HL-2M используются сильнейшие магнитные поля, при помощи которых удерживается и сжимается плазменный шнур, температура которого может достигать
150 миллионов градусов Цельсия, приблизительно в 10 раз больше, чем температура в ядре Солнца. А прозвище "искусственное Солнце" этот реактор получил из-за огромного количества тепла и электрической энергии, которые он начнет вырабатывать в ближайшем времени.
В будущем реактор HL-2M будет использоваться китайскими учеными для собственных исследований и для совместных исследований с учеными, работающими в рамках проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Напомним нашим читателям, что в рамках проекта ITER на юге Франции ведется сооружение самого большого в мире экспериментального реактора термоядерного синтеза
, который должен быть запущен в 2025 году.
И в заключение следует отметить, что реактор HL-2M является далеко не первым китайским экспериментальным реактором термоядерного синтеза. Китайские ученые работают в этом направлении с 2006 года, и им уже удалось несколько лет назад установить несколько рекордов, по температуре плазмы
и по времени удержания плазмы
в камере экспериментального реактора EAST.