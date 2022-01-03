Астрономам впервые удалось обнаружить признаки наличия магнитного поля у планеты, находящейся далеко за пределами Солнечной системы

Международная группа ученых-астрономов, используя данные, собранные космическим телескопом Hubble Space Telescope, впервые в истории астрономии обнаружила признаки наличия магнитного поля
у планеты, находящейся далеко за пределами Солнечной системы. Магнитное поле Земли выполняет роль естественного щита, защищающего планету и все, находящееся на ее поверхности, от потока высокоэнергетических космических частиц и солнечного ветра. Магнитные поля могут играть точно такую же роль на других планетах, а факт их обнаружения позволит нам лучше понять, на что именно могут быть похожими эти внеземные миры.
Как уже упоминалось выше, ученые использовали телескоп Hubble для проведения наблюдений за экзопланетой HAT-P-11b, планетой, размером с Нептун, находящейся на удалении 123 световых лет от Земли. За все время наблюдений эта планета шесть раз прошла между центральной звездой системы и Землей, и данные, собранные во время этих "транзитов" в ультрафиолетовом диапазоне, дали ученым в руки множество полезной и интересной информации.
Телескоп Hubble обнаружил присутствие большого количества ионов углерода, которые окружают планету и обволакивают ее магнитосферу. Напомним нашим читателям, что магнитосфера - это область вокруг астрономического объекта, которая формируется в результате взаимодействия магнитного поля объекта с солнечным ветром, испускаемым центральной звездой системы.
Интересным является тот факт, что кроме наличия магнитосферы у планеты HAT-P-11b, "обозначенной" ионами углерода, ученые обнаружили длинный "хвост" этих самых ионов, движущихся на скоростях порядка 160 тысяч километров в час. Этот хвост простирается в космос на расстояние 1 астрономической единицы, расстояние между Землей и Солнцем.
Проведенные учеными компьютерные моделирования показали, что процессы и физика магнитосфер Земли и планеты HAT-P-11b имеют одну и ту же природу. Различие заключается в том, что планета HAT-P-11b находится на небольшом удалении от звезды системы, разделяющее их расстояние составляет всего 20-ю часть от расстояния между Землей и Солнцем. Такая близость достаточно сильно нагревает верхние слои атмосферы планеты, которые "испаряются" в космос, добавляя свою часть к хвосту, о котором речь шла немного выше.
"Несмотря на то, что масса планеты HAT-P-11b составляет всего 8 процентов от массы Юпитера, мы более склонны считать ее этаким мини-Юпитером, чем Нептуном" - пишут исследователи, - "Весьма необычный состав атмосферы этой планеты, наличие у нее магнитного поля и некоторые другие вещи указывают на необходимость дальнейших наблюдений и исследований, которые позволят усовершенствовать существующие теории о формировании планет. Ведь с точки зрения всех этих теорий такая планета, как HAT-P-11b, не должна существовать".