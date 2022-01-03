Обнаружена черная дыра, являющаяся самой маленькой из класса сверхмассивных черных дыр

На свете существует еще множество вещей, связанных с черными дырами, о которых современной науке известно очень мало или неизвестно совсем. И одной из таких озадачивающих вещей является сам факт существования некоторых сверхмассивных черных дыр, масса которых в миллионы и миллиарды раз превосходит массу Солнца. Считается, что такие черные дыры вырастают из малых черных дыр, постепенно "отъедаясь" за счет материи, поглощаемой ими из окружающего пространства, но в особо парадоксальных случаях сверхмассивные черные дыры просто не должны были успеть набрать свою массу за короткий промежуток времени их существования. И недавно сделанное открытие может помочь нам найти ответ на этот и на ряд некоторых других вопросов.Этим открытием является черная дыра, находящаяся в центре карликовой галактики Mrk 462, находящейся на удалении 110 миллионов световых лет от нас. Масса этого "монстра" превосходит массу Солнца всего в 200 тысяч раз, что делает ее самой маленькой черной дырой из класса сверхмассивных черных дыр.Данное открытие является подтверждением теории постепенного роста черных дыр, согласно которой такие черные дыры выросли из "звездных зародышей" с массой не превышающей 100 солнечных масс.Однако, существует множество фактов, которые ставят под сомнение озвученную выше теорию. И главным из этих фактов является обнаруженные учеными сверхмассивные черные дыры, существовавшие в ранние периоды Вселенной. За относительно короткий срок их существования черные дыры не должны были успеть набрать свою массу обычным путем поглощения материи. И, вполне вероятно, что они сразу появились на свет такими большими, образовавшись из огромных и плотных облаков космического газа, схлопнувшихся под воздействием собственной гравитации и при некоторой "помощи извне".Масса таких черных дыр, образовавшихся из газовых облаков, сразу должна превышать массу Солнца в десятки тысяч раз, что дает достаточно хорошую отправную точку для начала формирования и бурного роста сверхмассивной черной дыры.Многообразие Вселенной предоставляет ученым массу возможностей для проверки достоверности каждой теории. И, согласно результатам практических наблюдений, модель прямого схлопывания газовых облаков является редким и самым менее вероятным сценарием развития событий. Это, в свою очередь, указывает на то, что в карликовых галактиках, бедных на количество материи, не должно существовать сверхмассивных черных дыр, намного превышающих по размерам и массе черные дыры-зародыши, формирующиеся, как правило, во время взрывов сверхновых.Исследователи, используя возможности космической рентгеновской обсерватории Chandra, изучили восемь карликовых галактик, в которых, по данным предварительных оптических наблюдений, вполне могли находиться сверхмассивные черные дыры в активном состоянии. И только в галактике Mrk 462 была обнаружена рентгеновская подпись, соответствующая активной сверхмассивной черной дыре с массой в 200 тысяч солнечных масс.Однако, в полученных данных были обнаружены некоторые весьма специфические аспекты. Соотношение высокоэнергетического рентгена к низкоэнергетическому указало на то, что черная дыра "затенена и похоронена" внутри достаточно густого облака космической пыли и газа. И этот факт также способен склонить чашу весов в пользу первой из упомянутых здесь теорий."К сожалению, мы не можем принять окончательное решение на основе всего лишь одного примера" - пишут исследователи, - "Но наши результаты должны подстегнуть интерес к поискам подобных "скрытых и похороненных" сверхмассивных черных дыр и в других карликовых галактиках. Более того, через некоторое время, когда наши технологии и методы улучшаться еще больше, мы рассчитываем найти большее количество еще меньших сверхмассивных черных дыр, изучение которых позволит окончательно расставить все точки над i".