 | Сегодня, 06:04 | Космос и Авиация

Астрономы обнаружили черную дыру, "надувшую" в космосе пузырь, в 16 раз шире площади полной Луны

Пузыри галактики Centaurus A


Ученым-астрономам удалось заполучить захватывающее дух изображение ближайшей к нам высокоактивной черной дыры, извергающей в окружающее космическое пространство мощнейшие потоки плазмы, джеты. Количество материи в этих джетах и заключенная в них энергия настолько велики, что при их помощи черная дыра уже "надула" два газовых пузыря, суммарная площадь которых в 16 раз превосходит площадь полной Луны на ночном небе.

Сверхмассивная черная дыра, о которой сейчас идет речь, расположена в центре галактики Centaurus A на удалении 12 миллионов световых лет от нас. Масса этого космического "бегемота" в 55 миллионов раз превышает массу Солнца, а располагается черная дыра внутри маленького пустого участка пространства, находящегося на стыке двух "лепестков", напоминающих крылья бабочки.

Если бы газовые пузыри были видимы в диапазоне видимого света, а не только в радиодиапазоне, то при просмотре с поверхности Земли они простирались бы на ночном небе на восемь угловых градусов, что соответствует длине 16 полных Лун, выстроенных в одну цепочку. Отметим, что плазма, из которой сформированы два пузыря, перемещается на скорости, близкой к скорости света. Именно такую скорость ей обеспечивает "естественный ускоритель" черной дыры, активно "сосущей" материю из окружающей ее галактики.

Галактика Centaurus A


Интересен тот факт, что точки на заднем фоне, разбросанные по всему снимку, не являются звездами. Это изображения других галактик, излучающих в радиодиапазоне, но расположенных гораздо дальше галактики Centaurus A. Также на снимке не видна собственно галактика Centaurus A. Она слишком мала, для того, чтобы ее можно было рассмотреть на фоне джетов и пузырей, простирающихся в космосе более чем на миллион световых лет каждый.

Данное изображение было получено при помощи радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), расположенного в западной части Австралии в изолированной области, свободной от влияния источников радиоизлучения рукотворной природы. В состав телескопа MWA входит 4096 антенн, чем-то похожих на пауков, и все эти антенны разбиты на 256 групп, разбросанных по поверхности, но связанных в единую сеть.

Радиотелескоп MWA


Полученный снимок пузырей галактики Centaurus A является первым в своем роде, в котором данный феномен показан с такой высокой степенью детализации и он имеет высокую научную ценность в качестве доказательства верности модели и теории так называемого "хаотического холодного прироста" (Chaotic Cold Accretion, CCA).

"Согласно этой модели облака холодного газа уплотняются в области галактического ореола и "проливаются дождями" на центральную область, попадая в силки сверхмассивной черной дыры" - рассказывает Массимо Гаспари (Massimo Gaspari), ученый-астрофизик, - "Черная дыра, обильно подпитываемая этим дождем, реагирует на это и запускает изрядную часть выделяющейся энергии обратно в космос в виде джетов, раздувающих огромные лепестки, являющиеся главными элементами данного снимка. Более того, данный снимок предоставляет нам возможность исследовать явление CCA на всех доступных уровнях масштаба".


Ключевые слова:
Галактика, Черная, Дыра, Centaurus A, Джет, Пространство, Плазма, Пузырь, Размер, Площадь, Телескоп, MWA

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Телескоп ALMA сделал снимок сверхмассивной черный дыры, интенсивно "питающ ...
  • Астрономы обнаружили черную дыру, которая стала новым рекордсменом по массе ...
  • Крошечная черная дыра надувает огромный пламенный космический пузырь.
  • Астрономы обнаружили ультрамассивную черную дыру, извергающую в пространств ...
  • Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за дво ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009