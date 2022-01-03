Астрономы обнаружили черную дыру, "надувшую" в космосе пузырь, в 16 раз шире площади полной Луны

Ученым-астрономам удалось заполучить захватывающее дух изображение ближайшей к нам высокоактивной черной дыры, извергающей в окружающее космическое пространство мощнейшие потоки плазмы, джеты. Количество материи в этих джетах и заключенная в них энергия настолько велики, что при их помощи черная дыра уже "надула" два газовых пузыря, суммарная площадь которых в 16 раз превосходит площадь полной Луны на ночном небе.
Сверхмассивная черная дыра, о которой сейчас идет речь, расположена в центре галактики Centaurus A на удалении 12 миллионов световых лет от нас. Масса этого космического "бегемота" в 55 миллионов раз превышает массу Солнца, а располагается черная дыра внутри маленького пустого участка пространства, находящегося на стыке двух "лепестков", напоминающих крылья бабочки.
Если бы газовые пузыри были видимы в диапазоне видимого света, а не только в радиодиапазоне
, то при просмотре с поверхности Земли они простирались бы на ночном небе на восемь угловых градусов, что соответствует длине 16 полных Лун, выстроенных в одну цепочку. Отметим, что плазма, из которой сформированы два пузыря, перемещается на скорости, близкой к скорости света. Именно такую скорость ей обеспечивает "естественный ускоритель" черной дыры, активно "сосущей" материю из окружающей ее галактики.
Интересен тот факт, что точки на заднем фоне, разбросанные по всему снимку, не являются звездами. Это изображения других галактик, излучающих в радиодиапазоне, но расположенных гораздо дальше галактики Centaurus A. Также на снимке не видна собственно галактика Centaurus A. Она слишком мала, для того, чтобы ее можно было рассмотреть на фоне джетов и пузырей, простирающихся в космосе более чем на миллион световых лет каждый.
Данное изображение было получено при помощи радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA)
, расположенного в западной части Австралии в изолированной области, свободной от влияния источников радиоизлучения рукотворной природы. В состав телескопа MWA
входит 4096 антенн, чем-то похожих на пауков, и все эти антенны разбиты на 256 групп, разбросанных по поверхности, но связанных в единую сеть.
Полученный снимок пузырей галактики Centaurus A является первым в своем роде, в котором данный феномен показан с такой высокой степенью детализации и он имеет высокую научную ценность в качестве доказательства верности модели и теории так называемого "хаотического холодного прироста" (Chaotic Cold Accretion, CCA).
"Согласно этой модели облака холодного газа уплотняются в области галактического ореола и "проливаются дождями" на центральную область, попадая в силки сверхмассивной черной дыры" - рассказывает Массимо Гаспари (Massimo Gaspari), ученый-астрофизик, - "Черная дыра, обильно подпитываемая этим дождем, реагирует на это и запускает изрядную часть выделяющейся энергии обратно в космос в виде джетов, раздувающих огромные лепестки, являющиеся главными элементами данного снимка. Более того, данный снимок предоставляет нам возможность исследовать явление CCA на всех доступных уровнях масштаба".