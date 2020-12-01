Ученые нашли способ преобразования природного газа в твердое тело

Ученые и инженеры из Национального университета Сингапура разработали новый метод, который позволяет преобразовать природный газ в твердую форму, что, в свою очередь, позволит хранить и транспортировать запасы газа более легким и безопасным способом. Для преобразования газа в твердую форму требуется около 15 минут времени и в этом процессе задействованы материалы, обладающие очень низкой токсичностью. Данное достижение имеет огромное значение из-за того, что природный газ используется сейчас и будет еще долго использоваться, несмотря на всеобщую тенденцию отказа от использования ископаемых видов топлива.Природный газ для удобства хранения и использования часто преобразовывают в жидкую форму, однако, такой процесс конверсии требует охлаждения газа до сверхнизкой температуры ниже -160 градусов Цельсия. Преобразование газа в твердую форму также проходит при определенных условиях, но не столь экстремальных. Ведь молекулы газа заключаются в своего рода "клетки" из молекул воды, формируя так называемые газовые гидраты или горючий лед.Такой процесс происходит в природе естественным путем, однако, для формирования газовых гидратов в значимом количестве могут потребоваться миллионы лет. Ключом к ускорению искусственного гидратирования газа является аминокислота L-триптофан, выступающая в роли катализатора процесса, не только ускоряющего сам процесс, но и обеспечивающего максимальным наполнением газом получающегося кристалла гидрата.Сохраняемый в виде гидратов газ условно сжимается в 90 раз, а получаемые твердые кристаллы являются стабильными и невзрывоопасными, их безопасно хранить и транспортировать при температуре не выше -5 градусов Цельсия. Для этого будет достаточно самого обычного холодильника.В настоящее время процесс ускоренного гидратирования газа был проверен лишь в лабораторных условиях, но сингапурские ученые собираются в ближайшем времени создать установку полупромышленного масштаба, которая позволит вырабатывать до 100 килограмм твердого газового гидрата в день. И, в конечном счете, ученые планируют расширить все это до уровня полноценного промышленного использования.