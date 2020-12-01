Корейскому термоядерному реактору KSTAR удалось удержать в течение 20 секунд плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов

24 ноября 2020 года представители исследовательского центра KSTAR при корейском Институте термоядерной энергетики (Korea Institute of Fusion Energy, KFE) объявили о том, что им удалось удерживать в стабильном состоянии
в течение 20 секунд плазму, разогретую до температуры выше 100 миллионов градусов Цельсия. Это было сделано в камере экспериментального термоядерного реактора со сверхпроводящими обмотками KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research)
, и, отметим, что в данных исследованиях принимали участие ученые из Сеульского национального университета (Seoul National University, SNU) и Колумбийского университета, США.
По сравнению с результатами, полученными на реакторе KSTAR в 2019 году (8 секунд), время удержания плазмы было увеличено более чем в два раза. И для сравнения, в экспериментах 2018 года время удержания высокотемпературной плазмы составляло всего 1.5 секунды. Данное достижение стало возможным, благодаря внедрению новой защитной технологии ITB (Internal Transport Barrier), которая позволяет стабилизировать сгусток сверхвысокотемпературной плазмы и удерживать ее в течение длительного времени.
Исследования на реакторе KSTAR были начаты в августе этого года, и по настоящий момент времени на нем было проведено в общей сложности 110 экспериментов. Часть этих экспериментов проводилась в рамках собственной корейской исследовательской программы, а другая, большая часть - в рамках международной программы, в которой разрабатывается и испытывается ряд технологий для реактора термоядерного синтеза ITER, строительство которого ведется сейчас на юге Франции.
Ученые из центра KSTAR представят результаты своей работы на конференции МАГАТЭ по термоядерной энергетике, которая будет проходить в мае наступающего года. А главной целью проекта KSTAR является достижение длительной работы реактора
, минимум 300 секунд, при температуре плазмы свыше 100 миллионов градусов. И эта цель, согласно планам, должна быть достигнута к 2025 году.