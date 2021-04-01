Машины-монстры: Vortex - необычный ветрогенератор, не имеющий лопастей, который может стать будущим ветряной энергетики
Испанская компания Vortex Bladeless разработала и изготовила первые опытные образцы весьма необычных ветряных генераторов, которые не имеют традиционных лопастей. Конечно, по мощности такой генератор не может даже идти в сравнение с огромными современными турбинами, но его предназначение заключается в совершенно ином - его наличие должно заполнить практически пустующую нишу в добыче экологически чистой энергии. Более того, такие генераторы, которые называются вихревыми резонансно-вибрационными генераторами, позволят получать энергию, не создавая шума и не оказывая пагубного влияния на окружающую среду, как обычные турбины.
Основой конструкции нового ветрогенератора является легкий длинный цилиндр, стоящий вертикально на упругом пруте. Под воздействием силы ветра цилиндра совершает колебательные движения, подобно высоким надувным фигурам, которые устанавливаются в рекламных целях перед супермаркетами, автомастерскими и т.п. Колебания цилиндра преобразовываются в электрическую энергию и эффективность такого преобразования достаточно высока за счет использования некоторых инженерных решений.
Отметим, что эффективность преобразования энергии ветра в электричество генератором Vortex Bladeless произвела сильное впечатление на членов жюри из норвежской государственной энергетической компании Equinor, которые назвали компанию Vortex Bladeless одним из десяти самых захватывающих стартапов этого года, работающих в области энергетики.
Представители компании Vortex Bladeless сообщают, что их генератор работает достаточно эффективно даже в условиях относительно слабого ветра. А отсутствие лопастей с острыми кромками делает этот генератор более безопасным для окружающей среды, чем традиционные турбины, лопасти которых являются смертельной опасностью для птиц, летучих мышей. Кроме этого, генераторы Vortex Bladeless не могут создавать помех работающему рядом оборудованию, к примеру, радарам гражданских аэропортов и военных аэродромов, а создаваемый ими шум столь слаб, что его еле-еле можно различить человеческим ухом. И еще одним немаловажным фактором является то, что генераторы Vortex Bladeless менее заметны и они будут меньше портить окружающие пейзажи, чем высокие турбины с лопастями.
Как уже упоминалось выше, генераторы компании Vortex Bladeless должны заполнить одну из пустующих сейчас ниш в области ветряной энергетики. Такие генераторы могут быть использованы в пределах городов и других поселений, там, где всегда есть нужда в экологически чистой энергии, но в силу ряда понятных причин нет возможности установки традиционных турбин. Вполне может быть, что в не таком уж и далеком будущем колонна генератора Vortex Bladeless может появиться и у вас в заднем дворе вашего дома.
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