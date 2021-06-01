Машины-монстры: Windcatcher - огромный многороторный ветрогенератор, высотой с Эйфелеву башню

Представители норвежской компании Wind Catching Systems (WCS) опубликовали детали разрабатываемого ими грандиозного проекта - колоссального плавающего многороторного ветрогенератора
, который за год сможет вырабатывать в пять раз большее количество энергии, чем это могут делать самые мощные из традиционных одиночных турбин
. Высота многороторного ветрогенератора Windcatcher будет составлять 324 метра, а на его решетчатой конструкции будет развернуто, судя по изображению, не менее 117 не очень больших турбин с лопастями. Вся конструкция будет стоять на плавучей платформе, привязанной к морскому дну при помощи технологий, уже давно используемых в газо- и нефтедобывающей промышленности.
Согласно информации, предоставленной представителями компании WCS, суммарная площадь области охвата всех лопастей ветрогенераторов Windcatcher почти в два раза превышает площадь охвата лопастей самой большой современной турбины
- Vestas V236 на 15 МВт. Самым интересным является то, что небольшие лопасти Windcatcher работают намного лучше при скоростях ветра более 40-43 км/ч, когда большие турбины уже начинают разворачивать свои лопасти во избежание поломок и уменьшают, тем самым, количество вырабатываемой энергии
. В результате этого и некоторых других инженерных решений ветрогенератор Windcatcher демонстрирует 500-процентное увеличение эффективности, а вырабатываемой им электроэнергии достаточно для снабжения 80 тысяч среднестатистических европейских домов.
Сооружение ветрогенератора Windcatcher будет более простым делом, так как его конструкция состоит из множества не очень больших типовых узлов, с которыми гораздо легче работать как изготовителям, так и монтажникам. После развертывания и закрепления плавающей основы, элементы конструкции будут установлены поверх нее при помощи плавающих подъемных кранов и специализированных морских судов. При этом, все компоненты ветрогенератора рассчитаны на 50-летний срок эксплуатации, а модульность его конструкции позволяет быстро и эффективно устранять поломки и проводить регламентное обслуживание.
Отметим, что стоимость выработки энергии на морских установках не очень низка и, в зависимости от региона, может колебаться в пределах от 105 до 115 американских долларов за один мегаватт-час. Использование же более мощных и более эффективных ветрогенераторов типа Windcatcher позволит добиться снижения этого показатели ниже отметки в 100 долларов, что скажется в положительную сторону на стоимости энергии для конечных потребителей.
В настоящее время компания WCS находится на уровне разработки и создания первых прототипов устройств, которые будут использованы в конструкции ветрогенератора Windcatcher. Все это должно пройти через программу внутренних испытаний и сертификации, после чего можно будет ожидать начала строительства первого экземпляра, который одновременно будет и первым опытным образцом.Машины-монстры
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