Компания Toshiba завершила изготовление первой и самой большой в мире тороидальной катушки для электромагнита реактора ITER

Представители компании Toshiba Energy Systems & Solutions (Toshiba ESS) объявили об успешном завершении изготовления первой секции тороидальной обмотки для электромагнита
, поле которого будет удерживать высокотемпературную плазму в камере экспериментального реактора термоядерного синтеза ITER. Строительство этого реактора
ведется на юге Франции уже достаточно долго
, и после запуска реактор будет использоваться в качестве научно-исследовательской установки, на которой будут отрабатываться технологии, способные дать человечеству в будущем бесконечный источник экологически чистой энергии. Главенствующую роль в реализации проекта играют семь из наиболее развитых в технологическом плане стран - Япония, Европейский союз, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Южная Корея и Индия.
Напомним нашим читателям, что электрическая энергия в реакторах термоядерного синтеза вырабатывается за счет тепловой энергии, выделяющейся во время реакций слияния ядра атомов легких элементов, водорода и гелия, в ядра более тяжелых элементов. Такие реакции не производят радиоактивных отходов и не являются источником выбросов больших количеств углекислого газа в атмосферу. Именно термоядерный синтез рассматривается в качестве базы энергетики следующего поколения, способной справиться с решением проблемы глобального потепления.
Разработка конструкции секций тороидальных катушек для электромагнита реактора ITER
была выполнена специалистами японского института QST (Quantum and Radiological Science and Technology). При размерах 16.5 метров в высоту, 9 метров в ширину и при весе приблизительно 300 тонн, эта катушка является самой большой в мире подобной конструкцией на сегодняшний день. В конструкции реактора ITER
будет использоваться 18 секций соединенных друг с другом обмоток электромагнитов
, 4 из которых будут изготовлены компанией Toshiba ESS. Кроме этого, компания Toshiba ESS изготовит еще 6 оболочек-основ для подобных катушек, "наполнением" которых будут заниматься специалисты других компаний.
И в заключение отметим, что запуск реактора ITER, если все будет идти согласно намеченным планам, намечен на 2025 год.