 | Вчера, 06:05 | Энергетика

Компания Toshiba завершила изготовление первой и самой большой в мире тороидальной катушки для электромагнита реактора ITER

Секция тороидальной катушки


Представители компании Toshiba Energy Systems & Solutions (Toshiba ESS) объявили об успешном завершении изготовления первой секции тороидальной обмотки для электромагнита, поле которого будет удерживать высокотемпературную плазму в камере экспериментального реактора термоядерного синтеза ITER. Строительство этого реактора ведется на юге Франции уже достаточно долго, и после запуска реактор будет использоваться в качестве научно-исследовательской установки, на которой будут отрабатываться технологии, способные дать человечеству в будущем бесконечный источник экологически чистой энергии. Главенствующую роль в реализации проекта играют семь из наиболее развитых в технологическом плане стран - Япония, Европейский союз, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Южная Корея и Индия.

Напомним нашим читателям, что электрическая энергия в реакторах термоядерного синтеза вырабатывается за счет тепловой энергии, выделяющейся во время реакций слияния ядра атомов легких элементов, водорода и гелия, в ядра более тяжелых элементов. Такие реакции не производят радиоактивных отходов и не являются источником выбросов больших количеств углекислого газа в атмосферу. Именно термоядерный синтез рассматривается в качестве базы энергетики следующего поколения, способной справиться с решением проблемы глобального потепления.

Конструкция реактора ITER


Разработка конструкции секций тороидальных катушек для электромагнита реактора ITER была выполнена специалистами японского института QST (Quantum and Radiological Science and Technology). При размерах 16.5 метров в высоту, 9 метров в ширину и при весе приблизительно 300 тонн, эта катушка является самой большой в мире подобной конструкцией на сегодняшний день. В конструкции реактора ITER будет использоваться 18 секций соединенных друг с другом обмоток электромагнитов, 4 из которых будут изготовлены компанией Toshiba ESS. Кроме этого, компания Toshiba ESS изготовит еще 6 оболочек-основ для подобных катушек, "наполнением" которых будут заниматься специалисты других компаний.

И в заключение отметим, что запуск реактора ITER, если все будет идти согласно намеченным планам, намечен на 2025 год.

Конструкция реактора ITER #2


Ключевые слова:
Toshiba, Катушка, Секция, Электромагнит, Термоядерный, Реактор, ITER

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 14:29
    #1 Написал: TeddyIn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 44
    Давай! Давай! Ееее!
        
    Вчера, 17:57
    #2 Написал: bagol

    Публикаций: 0
    Комментариев: 26
    Всё, что люди делали своими кривульками приводило к авариям. Чем технологичнее и безопаснее заявления те ужаснее и масштабнее последствия. Интересно, что способны натворить натворят 120 миллионов градусов вперемежку с излучениями?
        

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