Машины-монстры: OceanEnergy 35 - гигантский генератор мегаваттного уровня, преобразующий в электричество энергию волн

На свете существует компания под названием OceanEnergy из Ирландии, которая уже успешно испытала свои огромные волновые электростанции близ берегов Гавайев. А сейчас специалисты этой компании занимаются сооружением новой установки мегаваттного уровня OE35, которая станет самой большой и самой мощной из подобных установок в мире, после того, как она будет установлена и начнет работу в океане близ Оркни, Шотландия.
К сожалению, в настоящее время еще не опубликованы ни размеры будущей установки OE35, ни ее пиковая мощность, ни другие технические характеристики. Можно лишь только привести, что размеры установки Wave Buoy, использованной для испытаний технологии на Гавайях, составляют 38.1 x 18 х 9.4 метра, ее вес равняется 826 тоннам, средняя вырабатываемая мощность - 500 кВт при пиковой мощности в 1.25 МВт. Естественно, что такая громадная установка строилась на судостроительной верфи, принадлежащей компании Vigor из Орегона. А процесс спуска этой установки на воду можно увидеть на втором из видеороликов.
Технология, используемая в установках компании OceanEnergy, достаточно проста. Эти установки, прикрепленные к океанскому дну, плавают на трех герметичных сверху понтонах. Когда уровень воды внутри этих понтонов повышается за счет проходящей волны, создается давление, которое выталкивает воздух наружу и вращает турбину электрогенератора. Когда волна спадает, воздух начинается двигаться в обратном направлении, внутрь понтона, опять же вращая турбину.
В установках используется так называемая турбина Уэллса, изобретенная еще в 1970-х годах. Специальная симметричная форма лопастей этих турбин позволяет им вращаться только в одном направлении, невзирая на направление проходящего через них потока воздуха. Однако, такие двунаправленные турбины менее эффективны, чем обычные турбины, работающие только в одном направлении. И, вполне вероятно, что при создании установок следующего поколения компании OceanEnergy придется использовать более эффективную однонаправленную турбину и систему воздушных обратных клапанов для перенаправления потоков воздуха в нужном направлении.
Отметим, что в работе компании OceanEnergy заинтересованы 14 различных организаций из Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Испании, которые выделили финансирование в размере 19.6 миллионов евро.
Согласно дальнейшим планам, после завершения строительства установки OE35, она, эта установка, в течение двух лет будет проходить испытания, после чего она может быть включена в общую энергетическую систему. И после этого компания OceanEnergy, используя накопленный опыт, приступит к разработке и строительству еще большей установки OE50, мощность которой будет составлять уже 2.5 МВт.
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