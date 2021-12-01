Машины-монстры: Гибридно-электрическая двигательная установка Rolls-Royce, мощностью 1 МВт для самолетов следующих поколений

Для обеспечения полетов экологически чистых самолетов
будущих поколений известная компания Rolls-Royce
разрабатывает новую гибридно-электрическую двигательную установку, мощностью 2.5 мегаватта, которая скоро станет самой мощной среди подобных. Но первым шагом на пути к реализации этой задумки стало создание промежуточной экспериментальной системы, мощностью чуть более 1 мегаватта, которая успешно прошла первый этап испытаний.
Система Power Generation System 1 (PGS1) разрабатывается в качестве универсальной силовой установки для самолетов следующих поколений, которые будут иметь электрические двигатели и гибридную энергетическую установку на первых этапах. В состав PGS1 входят подсистема распределения и управления тепловыми потоками, специализированная механическая и электронная система управления, электрогенератор, размером с бочонок, и турбореактивный двигатель
AE2100, вращающий генератор.
Еще в июле этого года экспериментальная система PGS1 была доставлена и установлена на стенде Testbed
108, расположенном на полигоне компании в Бристоле, Великобритания. В течение нескольких недель проводились предварительные тесты, после чего инженеры компании подняли выдаваемую установкой мощность до 1 мегаватта. И теперь проводятся некоторые изменения и модернизация конструкции установки, что позволит поднять ее мощность до максимальных 2.5 мегаватт.
"Мы сделали главный шаг, достигнув мегаватта выходной мощности, что само по себе является большим успехом" - рассказывает Адам Ньюман (Adam Newman), главный инженер проекта, - "Теперь мы собираемся шагнуть дальше и узнать пределы того, чего мы сможем достигнуть в конечном счете. Сейчас наш генератор, размером с бочонок пива, способен обеспечить энергией приблизительно тысячу среднестатистических домов, что демонстрирует совершенно новый уровень данной технологии. А когда на свет появятся первые гибридные электрические самолеты большого класса, мы уже сможем предложить для них готовое решение".Машины-монстры
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