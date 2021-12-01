 | Сегодня, 06:04 | Автомобили и транспорт

Машины-монстры: Гибридно-электрическая двигательная установка Rolls-Royce, мощностью 1 МВт для самолетов следующих поколений

Гибридный генератор PGS1


Для обеспечения полетов экологически чистых самолетов будущих поколений известная компания Rolls-Royce разрабатывает новую гибридно-электрическую двигательную установку, мощностью 2.5 мегаватта, которая скоро станет самой мощной среди подобных. Но первым шагом на пути к реализации этой задумки стало создание промежуточной экспериментальной системы, мощностью чуть более 1 мегаватта, которая успешно прошла первый этап испытаний.

Система Power Generation System 1 (PGS1) разрабатывается в качестве универсальной силовой установки для самолетов следующих поколений, которые будут иметь электрические двигатели и гибридную энергетическую установку на первых этапах. В состав PGS1 входят подсистема распределения и управления тепловыми потоками, специализированная механическая и электронная система управления, электрогенератор, размером с бочонок, и турбореактивный двигатель AE2100, вращающий генератор.

Еще в июле этого года экспериментальная система PGS1 была доставлена и установлена на стенде Testbed 108, расположенном на полигоне компании в Бристоле, Великобритания. В течение нескольких недель проводились предварительные тесты, после чего инженеры компании подняли выдаваемую установкой мощность до 1 мегаватта. И теперь проводятся некоторые изменения и модернизация конструкции установки, что позволит поднять ее мощность до максимальных 2.5 мегаватт.

"Мы сделали главный шаг, достигнув мегаватта выходной мощности, что само по себе является большим успехом" - рассказывает Адам Ньюман (Adam Newman), главный инженер проекта, - "Теперь мы собираемся шагнуть дальше и узнать пределы того, чего мы сможем достигнуть в конечном счете. Сейчас наш генератор, размером с бочонок пива, способен обеспечить энергией приблизительно тысячу среднестатистических домов, что демонстрирует совершенно новый уровень данной технологии. А когда на свет появятся первые гибридные электрические самолеты большого класса, мы уже сможем предложить для них готовое решение".

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


Ключевые слова:
Машины, Монстры, Rolls-Royce, Генератор, Гибридный, Двигатель, Самолет, Мощность, Энергия

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Машины-монстры: Trent XWB - самый эффективный на сегодняшний день авиационн ...
  • Машины-монстры: Testbed 80 - самый большой в мире испытательный стенд для а ...
  • Машины-монстры: Гигантский магнит, предназначенный для самого мощного ветро ...
  • Машины-монстры: MT30 - самый большой и мощный турбинный двигатель для морск ...
  • Машины-монстры: Walney wind farm - самая большая в мире ветровая электроста ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009